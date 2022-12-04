مقهى يمنع زبائن من حضور مباريات كأس العالم.. شاهد أول رد منهم

تصدر مقهى مصري مواقع التواصل الاجتماعي بعد بيان أصدره بقائمة المحظورين من مشاهدة مباريات كأس العالم، خلال الدور الـ16 مع توضيح الأسباب.

في شكل فكاهي، أصدرت إدارة المقهى قائمة حظرت فيها عددًا من الزبائن من دخولها أو متابعة مباريات كأس العالم خلال دور الـ16.

وأوضح صاحب القهوة سبب حظر كل زبون بجانب اسمه "أحدهما كان يشجع ألمانيا" والآخر "شجع الأرجنتين ضد السعودية".

كما أعلن صاحب القهوة عن جوائز حصرية لأصحاب التوقعات الصحيحة للفرق المتأهلة للمربع الذهبي، الجائزة الأولى؛ 3 سحلب فواكه ومكسرات، الجائزة الثانية؛ ساعتين PS و2 شاي خمسينة، الجائزة الثالثة؛ واحد حمص الشام وواحد بليلة مكسرات، والجائزة الرابعة؛ حجر فواكه مانجا كيوي.

تعليقات الزبائن على حظرهم من "القهوة"

كتب أحد الزبائن والأول على القائمة المدعو «فوزي الفرعون» على حسابه الشخصي يقول: "بشكر إدارة القهوة خاصة المعلم حسين أونا ع حسن الاستضافة وسرعة الاستجابة لنزول المشاريب وحُسن جودتها وإن شاء الله مش آخر ماتش، والله يفضحك ي بعيد".