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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أخضر.. درة من جلسة تصوير جديدة بمهرجان البحر الأحمر

الفنانة درة
الفنانة درة

خضعت الفنانة درة زروق، لجلسة تصوير جديدة لها على هامش تواجدها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تألقت فيها بفستان أخضر أنيق لفتت به الأنظار إليها كعادتها وحرصها على الظهور بشكل أنيق. 

 

أحدث أعمال درة 

وشاركت درة، مؤخرا بمسلسل "المتهمة"، الذي تم عرضه على منصة "شاهد" الإلكترونية.

مسلسل "المتهمة " من بطولة النجمة درة والفنان اللبناني عادل كرم ومحمد دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار، و حاتم فايد ، ويتكون من 10 حلقات فقط، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي.

 

أعمال درة 

كان أحدث أعمال النجمة  درة، هو فيلمها السينمائي "جدران" ، وهو من إنتاج شركة للمنتج cinepro - ياسر صلاح وعثمان أبو لبن - وينتمي  لنوعية أفلام الرعب، وقصة ياسر صلاح سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمد بركة.  

ولعبت فيه درة دور ليلى بطلة الفيلم ويشاركها البطولة كل من  نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم.

فيلم جدران هو التعامل الثالث لدرة مع الشركة المنتجة بعد مسلسل "صديق العمر" وفيلم "الكاهن"، فيلم الكاهن بطولة درة وحسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب ومن تأليف محمد ناير و إخراج عثمان أبو لبن.

 

شخصية درة في فيلم جدران

وتلعب فيه درة دورين أولهما شخصية ليلى وهي نحاتة وتتكتم تفاصيل الشخصية الثانية، وتدور أحداث الفيلم بين الحاضر والماضي.

والجدير بالذكر ان  التحضيرات جارية لمسلسل " المشرحة" من بطولة درة  وسيتم عرضه عبر منصة شاهد  وينتمي لنوعية السايكو دراما ومن  انتاج المنتج اللبناني صادق الصباح.

درة كانت قد حققت نجاحا فنيا كبير هذا الموسم مع مسلسليها "بين السما والأرض" و"حكاية غالية" التي تصدرت التريند المصري والعربي طوال أيام عرضها.

 

أحدث أعمال درة

كانت آخر أعمال الفنانة درة في السينما هو فيلم الكاهن الذي تغوص أحداثه في عالم جديد على السينما المصرية؛ حيث تدور الأحداث في عالم المنظمات السرية التي تتحكم في العالم وتعيش تحت الأرض، وتبدأ حرب معلوماتية تقودها تلك المنظمات للسيطرة على اقتصاد العالم، ولكن صحفيين ومحاميًا من المتعاونين مع تلك المنظمات يكتشفون الأمر ويتصدون لذلك المخطط.

ومن أحدث أعمال درة هي حكاية "غالية"، ضمن حكايات مسلسل "أول السطر"، هو اسم شخصية النجمة درة في العمل، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبدالله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل. 

الفنانة درة
الفنانة درة
الفنانة درة
الفنانة درة
الفنانة درة
الفنانة درة
الفنانة درة
الفنانة درة
درة الفنانة درة درة زروق البحر الأحمر بمهرجان البحر الأحمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

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