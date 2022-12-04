شاركت في عرض أزياء Dior.. نعومي كامبل تزور المتحف المصري الكبير

نشرت الممثلة وعارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل، عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، عدة صور من زيارتها لمعالم مصر السياحية، بعد تواجدها أمس في القاهرة لحضور حفل دار الأزياء الفرنسية Dior.

وظهرت نعومي كامبل، في الصور داخل جولتها السياحية بالمتحف المصري الكبير، ونشرت صورة أخرى للمسلة المعلقة بالمتحف.

وحضرت نعومي كامبل، عرض أزياء Dior، في سفح الأهرامات، بصحبة عدد كبير من النجوم من بينهم: «روبرت باتينسون، وسيهون أوه، وأونوو تشا، ومينا مسعود، ومحمد حماقي، وعمرو يوسف»، وعدد كبير من النجوم العرب.

نعومي كامبل تزور المتحف المصري الكبير

نعومي كامبل تزور المتحف المصري الكبير

طفل نعومي كامبل

من جهة أخرى، أعلنت نعومي كامبل، التي تبلغ من العمر 50 عاما أنها أصبحت أما لطفلة، وذلك في شهر مايو 2021، ونشرت صورة لها على إنستجرام وهي تضع قدمي الابنة الصغيرة بين يديها في مشهد مليء بمشاعر الأمومة.

وعبرت نعومي كامبل عن سعادتها بابنتها الصغيرة التي جاءت إلى حياتها لتكون نعمة، موضحة أن كلمات العالم لا تكفي للتعبير عن الرابطة الأبدية التي تشعر بها تجاهها، ووصفتها بأنها ملاك.

وتلقت عارضة الأزياء نعومي كامبل العدي من المباركات والتهاني من مشاهير في عالم السوشيال ميديا وصناعة الأزياء في العالم، فيما رفض المتحدث باسمها الإعلان عن مزيد من المعلومات حول تفاصيل حملها وولادتها في عمر الخمسين.

لم تعلن عارضة الأزياء نعومي كامبل عن نيتها لتكون أما خلال الفترة الماضية، لكنها قالت في تصريحات سابقة إنها فكرت في إنجاب طفلا بدلا من التبني في عام 2017، وبطريقة يعتمد عليها العلم ستتمكن من فعل ذلك.

وتعد كامبل واحدة من أشهر العارضات في العالم، وتأبي ترك هذا المجال الذي عملت به وعشقته لسنوات طويلة.