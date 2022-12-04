عضو رابطة حقوق الإنسان الجزائرية: فئة ذوي الهمم الأكثر عرضة للتنمر

قالت شمس الهدى، عضو رابطة حقوق الإنسان، إن عدد ذوى الهمم في الجزائر يمثلون نسبة 10% من السكان، أي نحو 4 ملايين، وتحاول الحكومة الجزائرية تفعيل عملية اندماجهم في المجتمع، موضحة أنها تأمل في وجود إرادة سياسية من أجل الاهتمام بهم في العالم العربي.

هم الأكثر عرضه للتنمر

وأضافت "شمس" في مداخلة عبر "سكايب" من العاصمة الجزائر على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد ذوي الإعاقة في الجزائر يرجع إلى أخطاء في عملية الولادة والحوادث المرورية، موضحة أن هذه الفئة أكثر عرضة للتنمر ويحتاجون إلى عناية خاصة ومستشفيات خاصة.

وتابعت أن ذوى الهمم مازالوا من الفئات المهمشة في الوطن العربي، موضحة أن الأسرة يقع عليها دور كبير في تعليم أبنائهم من ذوي الهمم في الاعتماد على أنفسهم، وتجاهل أي مواقف تنمرية قد تعيق مستقبلهم، حيث إن أغلب الدراسات تؤكد أن العديد من هؤلاء في العالم العربي تركوا الدراسة في سن صغيرة لتعرضهم للتنمر.