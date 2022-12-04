عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو رابطة حقوق الإنسان الجزائرية: فئة ذوي الهمم الأكثر عرضة للتنمر

ذوي الهمم
ذوي الهمم

قالت شمس الهدى، عضو رابطة حقوق الإنسان، إن عدد ذوى الهمم في الجزائر يمثلون نسبة 10% من السكان، أي نحو 4 ملايين، وتحاول الحكومة الجزائرية تفعيل عملية اندماجهم في المجتمع، موضحة أنها تأمل في وجود إرادة سياسية من أجل الاهتمام بهم في العالم العربي.

 

هم الأكثر عرضه للتنمر

وأضافت "شمس" في مداخلة عبر "سكايب" من العاصمة الجزائر على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد ذوي الإعاقة في الجزائر يرجع إلى أخطاء في عملية الولادة والحوادث المرورية، موضحة أن هذه الفئة أكثر عرضة للتنمر ويحتاجون إلى عناية خاصة ومستشفيات خاصة.

 

وتابعت أن ذوى الهمم مازالوا من الفئات المهمشة في الوطن العربي، موضحة أن الأسرة يقع عليها دور كبير في تعليم أبنائهم من ذوي الهمم في الاعتماد على أنفسهم، وتجاهل أي مواقف تنمرية قد تعيق مستقبلهم، حيث إن أغلب الدراسات تؤكد أن العديد من هؤلاء في العالم العربي تركوا الدراسة في سن صغيرة لتعرضهم للتنمر.

 

رابطة حقوق الإنسان ذوى الهمم الجزائر العالم العربى الحوادث المرورية تنمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

سعر الذهب اليوم يواصل الارتفاع والجرام يربح 225 جنيها

بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يوضح مصير أسامة نبيه

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

الأهلي عداه العيب .. رسالة سيف زاهر لـ كهربا بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

الصين تخضع للشعب.. حكومات المدن تخفف إجراءات كورونا بشكل سريع

احذر.. السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 4_12_2022 | فيديو

قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| خطوات ملء استمارة تدقيق بيانات الطلاب

داس على وشي بالجزمة.. ممرضة بمستشفى قويسنا: كرامتي بقت في الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تحتضن نجوم العالم.. نعومي كامبل تزور المتحف المصري الكبير.. مورجان فريمان وويل سميث في الأهرامات

شاركت في عرض أزياء Dior.. نعومي كامبل تزور المتحف المصري الكبير

نادين لبكي: أدعم الحراك بإيران والسينما الكلاسيكية في مواجهة المنصات

بفستان أخضر.. درة من جلسة تصوير جديدة بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

فيديو سخيف.. رحيل البلوجر نينو صاحب مروان موسي حقيقة أم شائعة؟

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ