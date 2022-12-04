رئيس جامعة الإسكندرية: نسعي للتكامل بين مخرجات الأبحاث العلمية ومتطلبات سوق العمل

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور "تريك تيد ويل"، المدير التنفيذي لمركز الابتكار "سيمث تك" بالولايات المتحدة الأمريكية ومدير مبادرة “ستيم” للإبتكار، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وذلك بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالى، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لصندوق دعم العلوم والتنمية التكنولوجية، ونواب رئيس الجامعة، ووكلاء الكليات ومسئولى وحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية، ورجال الصناعة، وذلك فى إطار التعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة الفولبرايت.



وفي كلمته، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن هذا اللقاء في إطار نقل الخبرة العالمية في إنشاء التكنولوجي بارك في جامعة الأسكندرية لتعزيز انشاء الإقتصاد المعرفي والتعاون والاستفادة من خبرة د. تيدويل فى مجال دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

وأشار إلى إستراتيجية جامعة الإسكندرية نحو تحقيق التكامل بين مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها وتقوم بها ومتطلبات الصناعة والإقتصاد المعرفي لتحقيق التنافسية في التنمية الاقتصادية اتساقا مع أهداف ورؤية مصر 2030.

وأكد د. قنصوه، أن التحدي الأكبر للجامعة هو كيفية تسويق تلك الأبحاث العلمية والتكنولوجيا الواعدة من خلال تحديد الأسواق المناسبة، وجذب الشركاء من الصناعة والشركات العالمية ورجال الأعمال الذين يمكنهم مواصلة تطوير وتصنيع المنتجات، والتعرف على احتياجات المستهلكين، لاسيما أن محافظة الإسكندرية تقع في مجتمع صناعي يمثل 44% من الصناعة المصرية وتمثل فيه صناعات الغاز والبترول البتروكيماويات 58 % من الصناعه المصرية.

ولفت د . قنصوة، إلى أن “واحة التكنولوجيا” بجامعة الإسكندرية الذى تنشأه الجامعة يهدف الي توطين ونقل التكنولوجيا وحقوق المعرفة، وتكوين شراكات مع مؤسسات وشركات دولية مرموقة، واستثمار الوقت والجهود لتحويل الملكية الفكرية إلى منتجات قابلة للتسويق.

وأشار إلى أن “واحة التكنولوجيا” بالجامعة سوف يزود بالبنية التحتية اللازمة لدعم الإبتكارات وربطها بالصناعة، لإقامة شركات ناشئة وحاضنات تكنولوجية قائمة على مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها جامعة الإسكندرية ومن يتعاون معها، فضلاً عن نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على إنشاء شركاتهم الناشئة بدلاً من انتظار الوظائف التقليدية.

فيما أكد الدكتور "تريك تيد ويل" أنه سعيد بالتعاون مع جامعة الإسكندرية الرائدة من خلال إنشاء “واحة التكنولوجيا” مما يؤهلها لتكون لديها فرصة عظيمة للاستثمار في العقول ونقل وتوطين التكنولوجيا، فضلاً عن تميز مصر بوجود مناخ امن يساهم في دعم وتوطين التكنولوجيا.

جدير بالذكر أن جامعة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الفولبرايت ستعقد على مدار اليوميين القادمين ، ورشة عمل بعنوان " تعزيز ثقافة الإختراع ونقل التكنولوجيا بجامعة الإسكندرية" وبحضور الدكتور تيرك تيدويل، وبحضور اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لمناقشة الافكار المختلفة وكيفية تسويق الأبحاث العلمية وربطها باحتياجات الصناعة.