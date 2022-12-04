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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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منوعات

العسيلى وديسكو مصر وSO يشعلون حفل استقبال جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

شارك النجم محمود العسيلي وفريق ديسكو مصر في إحياء حفل استقبال الطلاب الجدد لجامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.


أحيا أولى فقرات الحفل فريق  ديسكو مصر الذى قدم عددا كبيرا من أغاني الأفلام العربية الشهيرة بتوزيعات حديثة والتي اشاعت أجواء البهجة علي مدي ساعة ونصف الساعة.

 

وتزايدت أجواء الإثارة مع العسيلي الذى اشعل الحفل بأغانيه المميزة منها " دوم دوم" ، "دماغي لفت" ، "فرحة" ، "حلم بعيد" ، " تماثيل" و"حته تانيه" و"طراطير" ..وغيرها.

وحرص العسيلى قبيل ختام فقرته على تحية الطلاب والقائمين على الحفل ومنظمه ال dj العالمي ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس".

 

كما شارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو So الذى قدم عددا من التراكات الشرقية والغربية التى تفاعل معها الجميع.

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العاصمة الإدارية الجديدة محمود العسيلى الطلاب الجدد جامعة مصر العاصمة الادارية الحريري

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