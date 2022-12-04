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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الرابع.. سباق النيل الأول للدراجات يواصل فعالياته بأسوان

سباق النيل الأول
سباق النيل الأول للدراجات بأسوان

لليوم الرابع على التوالى، يواصل سباق النيل الأول للدراجات فعالياته في محافظة أسوان بالتسابق في شارع كورنيش النيل، حيث يقام من الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر الجاري، وتجري المنافسة في 5 مراحل.

ويبلغ عدد المشاركين في سباق النيل الأول للدراجات 41 متسابقًا من 6 دول وهى مصر، وكينيا وبوروندي وأوغندا وإريتريا والجزائر.

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سباق النيل 

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، إشارة البدء لإنطلاق سباق النيل الأول للدراجات  وسط مشاركة 41 متسابق من 6 دول، حيث حضر بدء إنطلاق السباق الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الإتحاد المصرى ، والإتحاد الإفريقى للدراجات ، والنائب الأول لرئيس الإتحاد الدولى للدراجات ، وأيضاً اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة ، بجانب ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى أعضاء الإتحاد .

وأكد اللواء أشرف عطية ، أنه تم إعطاء توجيهات لمختلف الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات ، وإستثمار الإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز ، مع تحقيق التكامل والتكاتف بين كافة الجهات لظهور هذا الحدث الهام بالشكل الراقى والمبهر بما يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لأسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

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حدث رياضى

وأشار المحافظ ، إلى أنه تم التنسيق مع الإتحاد المصرى للدراجات لإنجاح هذا الحدث ، وخاصة أن الإتحاد الإفريقى للدراجات قد أسند تنظيم أول سباق لحوض النيل إلى جمهورية مصر العربية حيث وافق مجلس إدارة الإتحاد على تنظيم وإقامة هذا الحدث الرياضى الكبير على أرض أسوان الساحرة الخلابة لتفردها بالمقومات المتعددة من الآثار الخالدة والتنوع فى المنتج السياحى على صفحة نهر نيلنا العظيم .

من جانبه ، أوضح ناصر سليم، أن هذا الحدث شهد حضور متميز للعديد من الشخصيات الرياضية ، ليتم نقله عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بما يساهم بدوره فى تنشيط الحركة السياحية ، ويعمل على إطلاع الدول المشاركة على عظمة وتاريخ الحضارة المصرية ، مؤكداً على أن وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان تقدم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاح هذا الحدث ، وغيره من الأحداث الدولية الرياضية التى تشهدها زهرة الجنوب خلال الفترة الحالية ، والتى كان أخرها بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة .

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