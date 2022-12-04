أصالة في مرمى النار.. عزة مصطفى ترفض اعتذارها وحلمي بكر يهاجمها

مازالت أصداء أزمة المطربة أصالة مستمرة وتتصدر التريند بعد تصريحاتها فى موسم الرياض بالسعودية التى أنكرت فيها دور الجمهور المصرى فى تشكيل نجوميتها وسطوعها على الساحة الغنائية قبل سنوات قادمة من سوريا، وهو الأمر الذى جعلها تقدم اعتذارا إلا أن هذا قوبل بالرفض من البعض.

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة أصالة ورد فعل عدد من المبدعين والنجوم.

أصالة فى السعودية

أثارت أصالة حالة من الجدل الواسع خلال حفلها الأخير فى السعودية حيث قالت خلال الحفل إن الفضل في نجاحها وتاريخها يرجع للمملكة العربية السعودية فقط وأنكرت تماما فضل الجمهور المصري عليها في نجاحها منذ بدايتها حتى الآن.

أصالة

رد فعل ضد أصالة

تسببت تصريحات أصالة فى رد فعل عنيف ضدها من قبل عدد من المبدعين حيث شنوا هجوما عنيفا عليها وكان فى مقدمتهم الموسيقار حلمى بكر حيث وجه لها عتابا بعد تداول تصريحات لها بشأن فضل السعودية الكامل في تشكيل مسيرتها الفنية، قائلًا إن بداية الفنانة كانت في مصر، بعدما قدمت أعمالًا بالتعاون مع الملحنين سيد مكاوي ومحمد الموجي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه تعاون مع أصالة في العديد من الأعمال، مشيرًا إلى أن التليفزيون المصري تبناها، وقدمت من خلاله العديد من الأعمال.

ولفت إلى أن أصالة حققت نجاحات ومازال صوتها يملأ الدنيا، معقبًا: «مطربونا لما يتكلموا بيخسروا كثيرًا، والسيدة أم كلثوم قالت فيما قبل (يجب أن يجعل الميكروفون للغناء، فعندما نتكلم فيه، نذهب من قيمتنا في النجاح)».

وأشار إلى أن الجمهور سامح الفنانين كثيرًا، وخاصة في أزمة إحدى الفنانات التي وقعت في أخطاء كثيرة مؤخرًا، مستطردًا: «ابني لما يغلط أعاقبه، لكن ابن الجيران لما أتبناه ويبقى ابني ميغلطش»، بحسب تعبيره.

أصالة

وذكر أن أصالة تقطن في القاهرة، وتحمل الجنسية البحرينية والسورية، مختتمًا: «أثناء تواجدها في سوريا، عندما قدمها المذيع وهي جديدة وقال إن (سوريا هي المولد)، رديت بقولي: (لو سوريا المولد، فمصر هي الحضن، والحضن أدفأ كثيرا من المولد)».

اعتذار أصالة

الهجوم الذى شنه البعض على أصالة وخاصة رواد السوشيال ميديا جعلها تقرر الاعتذار حيث علقت علي الانتقادات التي الانتقادات التي تعرضت لها بسبب حديثها في حفلها الأخير بموسم الرياض.

وقدمت أصالة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، الاعتذار للمصريين، قائلة:" تصريحات أسيء فهمها".

وتابعت :" بقول لكل المصريين انتوا أصحاب فضل عليا، مضيفة: "مصر بلدي وولادي مصريين وعلاقتي بمصر لا يجب أن تكون محل نقاش مصر بالنسبة لي مثل بنتي شام وكل مصري له غلاوة في قلبي".

عزة مصطفى ترفض الاعتذار

بينما خرجت المطربة عزة مصطفى عضو نقابة المهن الموسيقية لتعلن عن رفضها التام لاعتذار أصالة وقالت : "الناس اتضايقت من حديث أصالة في حفلها في موسم الرياض".

وأضافت عزة مصطفى :" بعدما شعرت اصالة بغضب الجمهور المصري، اعتذرت، مضيفة: "الشعب المصري فاكر تاريخ أصالة، ومشهد تقديمها في مصر على المسرح في حضور الموسيقار حلمي بكر ".

وتابعت عزة مصطفى: "اعتذار أصالة عن تصريحاتها مرفوض"، مضيفة: "بقول لأصالة: إحنا مش عايزينك تمجدي في مصر، أو تقولي مصر عملت ليكي إيه".

ووجهت عزة مصطفى حديثها لأصالة، قائلة: "شيلي من تاريخك الفني أغانيكي المصرية؛ ما أعتقدتش هتلاقي حاجة مهمة بعد كده".

تامر عبد المنعم

ودخل الفنان تامر عبد المنعم فى الأزمة بعد نشره لصورة قديمة لأصالة عبر صحفته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: الله يرحمها القديرة هدى سلطان كان لها أغنية بديعة اسمها أن كنت ناسى أفكرك فى إشارة واضحة منه لاعتراضه على تصريحات أصالة الأخيرة.