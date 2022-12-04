أول تحرك برلماني بشأن عدم مشروعية الفاتورة الإلكترونية للأطباء

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بأول بيان عاجل خاص بتطبيق الفاتورة الالكترونية على الأطباء، مؤكدة مخالفته للدستور حيث أن مهنة الطبيب ليست مهنة تجارية وإنما هي مهنة انقاذ حياة الأوراح وليست تجارة ، ومن ثم فإن قرار فرض هذه الضريبة على أعمال الأطباء وما تلاه من إلزام بنظام الفاتورة الإلكترونية على الأطباء ما هو إلا قرار معيب يستلزم الرجوع فيه وعدم تطبيقه لمخالفته أحكام الدستور.

وتابعت د. ايناس عبد الحليم فى بيان صحفى لها أن هذا القرار قد أدى إلى حالة كبيرة من السخط لدى الأوساط الطبية ونقابة الأطباء، حيث يؤكد الأطباء إن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يؤثران بالسلب على ظروف عمل المهنة، وهذا بدوره يُحوّل الطبيب في عمله من رسالة إلى سلعة، كما ستؤثر على حق للمواطنين، حيث إنها حقوق مكفول للجميع دستوريًا.