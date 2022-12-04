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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب عطل مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن قرية كفر طحا بالقليوبية

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، قطع المياه عن قرية كفر طحا التابعة لمركز شبين القناطر، لحدوث عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي بكفر طحا الرئيسية رقم 1 قطر 420 مم grp.

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وقالت الشركة في بيان لها، إنه تم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب، وفي حال طلبها يتم الاتصال على رقم 01200288880.

وأضاف البيان، أنه تم الدفع بالفرق الفنية بفرع شركة مياه الشرب بشبين القناطر، وجار العمل على الانتهاء من إصلاح الأعطال، وإعادة ضخ المياه من جديد للمواطنين، بعد التأكد من جودتها للشرب.

من ناحية أخرى ، قدّم المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اعتذارًا للمواطنين عن قطع المياه، معللًا السبب بأن ذلك يكون في حالات غسيل الشبكات أو الأعطال المفاجئة وكسر المواسير والخط.

وطمأن رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ، المواطنين من عدم الخوف من بعض العكارة، التي من المحتمل أن تظهر  في المياه عقب الانتهاء من إصلاح العطل.

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