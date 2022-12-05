عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : اكتشف هواياتك

برج الميزان
برج الميزان

يعاني مواليد برج الميزان من بعض العيوب والتي من أبرزها أنه يختلط عليه الأمر ما بين أنه عملي وصارم وجاد وغاضب بشكل كبير، تغيب الابتسامة عن وجهه طوال فترة تواجده في العمل.

وإليكم توقعات برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 5 - 12 - 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 4 ديسمبر 2022 .. مكاسب غير متوقعة لهؤلاء

توقعات الأبراج في شهر ديسمبر وحظك اليوم من اسمك .. ترقيات وزيادة مرتب وسفر للخارج

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 

خذ وقتًا من جداولك المزدحمة لاستكشاف بعض المجالات في حياتك، استغل هذا الوقت لإعادة اكتشاف هواياتك وأحلامك التي قد تضيف معنى جديدًا لحياتك.

توقعات برج الميزان على الصعيد العاطفي 

تتلقى دعم وحب من شريك حياتك خلال هذه الفترة.

توقعات برج الميزان على الصعيد المهني 

تحصل على بعض الفوائد المالية قريبًا، هذا سيجعل يومك رائعًا إلى جانب جعل مدخراتك تبدو صحية، قد يحتاج صديقك إلى مساعدة مالية، نظرًا لأن هذا الشخص كان دائمًا قريبًا منك ، فلن تؤثر مساعدته على مدخراتك كثيرًا اليوم.  

توقعات برج الميزان على الصعيد الصحي 

ينصح خبراء الأبراج مواليد برج الميزان بالمتابعة المستمرة مع الطبيب للاطمئنان على الصحة.

توقعات برج الميزان خلال الفترة المقبلة 

قد لا تحتاج إلى معالجة تحديات كبيرة أو ثانوية من نهايتك مع تقدم اليوم، ومع ذلك ، فإن دورًا وظيفيًا جديدًا من شركة مختلفة قد يتركك جميعًا في حيرة من أمرك، لذا اقض بعض الوقت في التفكير فيه بحكمة قبل اتخاذ قرارك.

 

 

 

برج الميزان مواليد برج الميزان توقعات برج الميزان وحظك اليوم حظك اليوم الاثنين برج الميزان وحظك اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة لإعطاء الحقن في الأجزخانات

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 1720 جنيها بختام تعاملات اليوم

موضوعات متعلقة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 : فرصة للعزاب

برج العذراء .. حظك اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 : استقرار مالي

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 : زوجتك تحتاج للدعم

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 : ساعد زميلك

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 : تجنب الاستثمار

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 : تنجذب إلى شخص ما

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 : تقدم عمل خيري

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 : افهم المشكلة لحلها

ترشيحاتنا

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : مشكلة تواجه هؤلاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 5 ديسمبر 2022 .. مزايا مالية للجوزاء وخسارة للدلو واستقرار عاطفي لهؤلاء

أخبار التعليم|أبرهه الحبشي أراد هدم برج خليفة أم الكعبة؟.. سؤال يثير السخرية عبر السوشيال ميديا.. وزير التربية والتعليم: الثروة البشرية هي الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات

أخبار الرياضة| قرارات صارمة ضد الإسماعيلي.. والزمالك يحسم موقفه من ضم نجوم الأهلي

مبابي في الصدارة .. منافسة مشتعلة على صدارة هدافي كأس العالم 2022

"جلالة الملك حائل".. السعودية تدشن سفينة حربية جديدة في إسبانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق في الفطار يوميا؟.. خبير تغذية يوضح

ينافس الذهب.. جنون في أسعار الشاي بالأسواق وهذا رد الشركة المُصنعة

طريقة تحضير كيك المج في دقيقة واحدة

ثمرة من الكثرى قبل النوم | ماذا تفعل لجسمك؟

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ