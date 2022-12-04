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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: البورصة السلعية تشجع دخول صغار المستثمرين في الاقتصاد الرسمي

استقرار أسعار السلع
استقرار أسعار السلع

قال الدكتور محمد المغربي، الخبير الاقتصادي والمالي إن البورصة السلعية، التى تم تفعيلها منذ أيام قليلة تمثل أهمية كبيرة لمواجهة تداعيات الارتفاع الملحوظ فى أسعار السلع وخاصة الغذائية من جراء أزمات الأوبئة والأمراض ومنها كوفيد 19 ، والحرب الروسية الأوكرانية. 

وأضاف “المغربي”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البورصة  تعد بمثابة آلية لضبط استقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري والنهوض بمعدلات التجارة الداخلية وزيادة معدلات النمو كذلك تحفز  المزارع على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية.

وتابع أن البورصة السلعية ستساهم فى القضاء على العشوائية وتشجيع دخول صغار المستثمرين فى الاقتصاد الرسمى والمساهمة في التخفيف من حدة تغير وتذبذب الأسعار بشكل غير مبرر، إضافة إلى الحد من الممارسات الاحتكارية التى تؤثر  سلبا على الأسعار.

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وأوضح المغربي  ،أن البورصة السلعية  ستشجع صغار التجار و المزارعين والمنتجين  الدخول  ضمن منظومة التجارة المنظمة وزيادة التنافسية ، مما يتطلب توفير غطاء تأمينى للمنتجات من المخاطر الغير متوقعة سواء للمحاصيل الزراعية ، والمخاطر المناخية التي قد يتعرّض لها القطاع الفلاحي. وأيضا التأمين فى  التجارة و أسواق الجملة المنظمة التى يتم تكوينها لخدمة البورصة السلعية والمناطق اللوجستية والمخازن الاستراتيجية للسلع.


تفعيل التأمين على القطاع الزراعي 

وطالب الدكتور محمد  المغربي، بضرورة  تفعيل التأمين على القطاع الزراعى والتجارة لأهمية فى ضمان استمرار  عمليات التوريد للسلع والمحاصيل وبالتبعية انتظام عمل البورصة السلعية الجديدة دون توقف او خلل مؤكدا على نجاح البورصة على ضبط وتوازن الأسعار بالأسواق لخدمة المستهلك ومواجهة الاحتكار بصورة عملية .

وفى 28 نوفمبر الماضي بدأت البورصة المصرية للسلع العمل، والتى افتتحت تداولها بطرح كمية كبيرة من القمح لبيعها إلى المطاحن.

 

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