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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد أعضاء برلمان الشباب في زيارة لمتحف كفر الشيخ.. صور

متحف آثار كفر الشيخ
متحف آثار كفر الشيخ

زار الوفد الثالث من أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ متحف المحافظة، وفق خطة الوفود للمتحف على 3 دفعات بدأت الثلاثاء وتختتم الأحد، ويضم كل وفد 40 عضواً وذلك تنفيذا لتوصيات اللقاء الحارات الأول الذي تم في منتصف نوفمبر الماضي، مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.
 

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من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر أن الزيارة جاءت في إطار تحقيق توصيات لقاء الشباب باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأشار إلى أن زيارة المتحف تثري معارف الشباب بتاريخ وحضارة مصر القديمة ومسار العائلة المقدسة في مصر من ‏‏خلال مدينة سخا، إحدى المدن التي مرت بها العائلة ‏المقدسة خلال تواجدها في مصر. بالإضافة إلى أن المتحف ‏‏يعرض بعض القطع الأثرية التي تعود للعصر ‏الإسلامي وتكشف عن روعة الفن والتراث الإسلامي ‏وربطها ‏بمدينة فوة والتي ازدهرت في العصر الإسلامي. ‏
 

كما عبرت وفود المشاركين عن مدى سعادتهم وهم يطالعون بالمتحف العديد من القطع الأثرية، أهمها تمثال الملك رمسيس الثاني ومجموعة مميزة من تماثيل إيزيس، لوحة الزيوت السبع المقدسة، لوحة حجرية عليها نحت بارز تصور حورس ومجموعة أوانٍ خزفية أثرية.
 

وقد شهد الفترة السابقة زيارتهم لمركز استدامة بديوان عام المحافظة، تلا ذلك زيارة مرفق الإسعاف، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، الجولات من تنظيم وتنفيذ فريق عمل الإدارة.

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الشباب والرياضة محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب جمال نور الدين

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