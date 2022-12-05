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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

محمد متغيب عن منزله بمحافظة أسوان وأسرته تناشد المسئولين وأهل الخير

صدى البلد

تغيب الشاب محمد مصطفى أحمد عبد الرحيم ، البالغ من العمر 21 عاما ، عن منزله فى قرية الجعافرة  – التابعة لمركز دراو - في محافظة أسوان ، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

 

وقال والد الشاب محمد مصطفى أحمد عبد الرحيم ،  في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 21 عاما  ، تغيب عن المنزل فى قرية الجعافرة – التابعة لمركز دراو - في محافظة أسوان ، فى ظروف غامضة، منذ يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2022 ، و كان اخر تواجد فى مدينة السادس من اكتوبر وتحديدا المنطقة الصناعية  ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

 

وأضاف: “ أناشد المسئولين وأهل الخير أن يساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

01150666886

  01119908062

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة أسوان المنطقة الصناعية متغيب قرية الجعافرة مركز دراو مدينة السادس من أكتوبر اهل الخير ظروف غامضة

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