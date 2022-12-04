عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مغني راب وناشط يميني.. نتنياهو ينتقد ترامب

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب

انتقد بنيامين نتنياهو، الذي حصل على تفويض لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، عشاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الناشط اليميني المتطرف نيك فوينتس ومغني الراب كاني ويست، الذي سبق أن تعرض لانتقادات بسبب معاداة السامية.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة “إن بي سي” نيوز الأمريكية، إن “ترامب فعل سابقًا أشياء رائعة لإسرائيل، على سبيل المثال، اعترف بالقدس عاصمة للبلاد، واعترف أيضًا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان”.

وأكد نتنياهو، أنه لا يزال ممتنا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ترامب يدعو لإنهاء العمل بالدستور الأمريكي.. والبيت الأبيض يرد

إسرائيل تكشف سبب إعلان حالة التأهب الأمني في مطار بن جوريون.. فيديو

وقال نتنياهو: "فيما يتعلق بكاني ويست والضيف الآخر غير المقبول، أعتقد أنه ليس فقط غير مقبول، إنه مجرد خطأ. وآمل أن يجد ترامب طريقة للابتعاد عنه وإدانته".

وكان ترامب قد تعرض لانتقادات من قبل بعد تناول الطعام في مقر إقامته في مار إيه لاجو في نوفمبر مع نيك فوينتيس وكاني ويست، المعادين للسامية والعرق الأبيض، اللذين أدلوا أيضًا بتصريحات معادية للسامية.

ترامب إسرائيل نتنياهو دونالد ترامب كاني ويست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة لإعطاء الحقن في الأجزخانات

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

موضوعات متعلقة

زلزال عنيف بقوة 6.9 ريختر يضرب جزر ساموا.. وتحذير من تسونامي

العراق.. الجيش التركي يقصف مخيماً للاجئين بالصواريخ

ضابط مخابرات أمريكي يفضح خطة بولندا لضم أراضي أوكرانيا

الشبكة تتوسع.. الصين تدير أكثر من 100 مركز شرطة حول العالم|ما القصة؟

بسبب القرم.. أوكرانيا تغضب ألمانيا وتتدخل في مناهجها المدرسية

لوقف تسليح أوكرانيا .. مظاهرات تجتاح شوارع إيطاليا |فيديو

بريطانيا.. ملايين الأسر عاجزة عن دفع فواتير الغاز والكهرباء

بعد اقتراح بوتين.. أردوغان يعلن استعداد تركيا لتنفيذ المشروع الروسي "محور الغاز"

ترشيحاتنا

بعد فضيحة نجل بايدن.. إيلون ماسك يصدر تحذيرا بشأن إنهاء حياته

أحمد موسى ناعيا مفيد فوزي: معلم كبير ومدرسة للحوار

بعد منشور الذهب.. الروسية فيرا زولوتاريفا: المصرية تتميز عن كل نساء العالم

بسبب مغني راب وناشط يميني.. نتنياهو ينتقد ترامب

ولي العهد الأردني يضيئ شجرة عيد الميلاد

منتخب إنجلترا يضرب السنغال بالهدف الثالث في المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمرة من الكثرى قبل النوم | ماذا تفعل لجسمك؟

للحامل.. احذري من تناول هذه الأطعمة تهدد حياتك

كنز طبيعى..زيت الثوم للوجه

تسخين الخبز بهذه الطريقة يحوله إلى سم | طبيبة تحذر

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ