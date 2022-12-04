بسبب مغني راب وناشط يميني.. نتنياهو ينتقد ترامب

انتقد بنيامين نتنياهو، الذي حصل على تفويض لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، عشاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الناشط اليميني المتطرف نيك فوينتس ومغني الراب كاني ويست، الذي سبق أن تعرض لانتقادات بسبب معاداة السامية.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة “إن بي سي” نيوز الأمريكية، إن “ترامب فعل سابقًا أشياء رائعة لإسرائيل، على سبيل المثال، اعترف بالقدس عاصمة للبلاد، واعترف أيضًا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان”.

وأكد نتنياهو، أنه لا يزال ممتنا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال نتنياهو: "فيما يتعلق بكاني ويست والضيف الآخر غير المقبول، أعتقد أنه ليس فقط غير مقبول، إنه مجرد خطأ. وآمل أن يجد ترامب طريقة للابتعاد عنه وإدانته".

وكان ترامب قد تعرض لانتقادات من قبل بعد تناول الطعام في مقر إقامته في مار إيه لاجو في نوفمبر مع نيك فوينتيس وكاني ويست، المعادين للسامية والعرق الأبيض، اللذين أدلوا أيضًا بتصريحات معادية للسامية.