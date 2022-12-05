ندوة بآثار القاهرة حول المعابد والمعبودات بمصر في عصري البطالمة والرومان.. اليوم

‎تنظم كلية الآثار جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور أحمد رجب عميد الكلية، ندوة علمية اليوم الأثنين . بعنوان "المعابد والمعبودات في مصر في العصرين البطلمي والروماني"، بقاعة المؤتمرات بالكلية، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين.

ويناقش المشاركون في الندوة عددا من الموضوعات أهمها: "المعبودة تاسنت نفرت"، "العصا المُقدسة الخاصة بالمعبودات في مصر خلال العصرين اليوناني والروماني"، "معبد حورس الشرقي في دندرة"، "اجرومية المعبد المصري في العصرين البطلمي والروماني"، "بس- رب الشفاء في العصرين اليوناني والروماني"، "تصوير الثالوث السكندري في الفنون بين المحلية والرومانية"، "مدخل الروح بين الفرعونية والاتروسكية والبطلمية"، "طُرز تصوير سيرابيس على العملة السكندرية"، "تاورت - أنثى فرس النهر- معبودة الأمومة والطفولة بمصر القديمة".





‎وتبدأ الندوة بكلمات لكل من الدكتور خالد غريب، والدكتور محسن صالح، والدكتور أحمد رجب، ويتحدث في الجلسة الأولى، الأستاذة إسراء محمد عبد الحليم، والدكتورة منى عبد العليم، والدكتور عبد الرحمن علي، والدكتور حسان عامر، والدكتور عبد الحميد مسعود، والدكتورة سارة محمد سمير، والدكتورة خلود عارف غريب، ويُدير الجلسة كل من الدكتور علاء صابر، والدكتور أحمد عيسى.



‎كما يتحدث في الجلسة الثانية، الدكتورة هند أحمد أبو شاهين، والدكتور عمر المعتز بالله محمود، والدكتورة شيماء أحمد، والأستاذة كرستين أشرف وديع، والدكتور صبحي عاشور، والدكتور إبراهيم الشتلة، ويُدير الجلسة كل من الدكتور علاء شاهين، والدكتور خالد غريب.