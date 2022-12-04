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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ سيدات السلة ببطولة أفريقيا 3x3 والتأهل لكأس العالم 2023

صدى البلد

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، التهنئة لمنتخب مصر للسيدات، لفوزه ببطولة أفريقيا للسلة 3x3، وذلك بعد تغلبه علي فريق مدغشقر في النهائي بنتيجة 21-11 ليصبح بطل إفريقيا ويتأهل منتخب السيدات لكأس العالم 2023.


وفاز منتخب الرجال بالمركز الثاني عقب خسارة النهائي أمام فريق مدغشقر في النهائي بنتيجة 20-17، وذلك خلال منافسات بطولة إفريقيا للسلة 3x3 رجال وسيدات في مضمار الدراجات بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر الجاري، بحضور نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للسلة، ورئيس الاتحاد المصري للسلة.


وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة حريصة علي تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات التي تضمن نجاح مختلف البطولات الأحداث والفعاليات الدولية بما يتناسب مع مكانة مصر الدولية، لافتًا أن مصر  تعلم جيدا أهمية الرياضة وأنها تظل دايمًا من القوة الناعمة التي تجمع الشعوب وتعمل علي نبذ التعصب والعنف وتقرب بين مختلف الشعوب.


وكان منتخبا مصر للشباب والآنسات تحت 17 عاما لكرة السلة 3*3 من التتويج ببطولتي أفريقيا التي أقيمت في القاهرة يومي الخميس والجمعة، ليتأهلا لبطولة كأس العالم 2023.

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