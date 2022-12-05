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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إعلام القاهرة تناقش كيفية مواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني في ندوة علمية

كلية الإعلام
كلية الإعلام

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم، ندوة تحت عنوان " التربية الاعلامية.. ومواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني"، وتقام تحت رعاية كل من  الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية.

وتقام ندوة "التربية الاعلامية.. ومواجهة الشائعات والتضليل الألكتروني" اليوم الُاثنين الموافق 5 ديسمبر،  وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، واوضحت الكلية أن الندوة مفتوحة لجميع الراغبين في الحضور سواء من الخبراء أو باحثي الأعلام .

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وعلي جانب آخر نظمت جامعة القاهرة معرضًا لملابس الطلاب بأسعار رمزية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وافتتحه الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالتعاون مع نادى روتاري 6 أكتوبر،وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات في كافة المجالات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تتبنى مبدأ المسؤولية المجتمعية تجاه أبنائها من الطلاب، وتدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين في متطلبات الحياة وتخفيف الأعباء المادية عنهم، وتوفير المناخ الملائم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي، وذلك من خلال العديد من الأنشطة، من بينها التعاون مع منظمات المجتمع المدني وإقامة معارض الملابس، والتي تُعد صورة من صور التكافل.

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