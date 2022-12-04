فريق طبي يجري جراحة متقدمة لمريضة بمستشفى كفر الشيخ العام

نجح فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ العام، اليوم، في إجراء جراحة تثبيت لمريضة تعاني من خلع مركزي وكسر بالعمود الأمامي والخلفي والصفيحة الرباعية لحق مفصل الفخذ.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، واستمراراً للتعاون المشترك بين قسمي جراحة العظام بمستشفى دمياط الجامعي ومستشفى كفر الشيخ العام.

ضم الفريق الطبي كلاً من، الدكتور شادي جودة، مدرس واستشاري جراحة كسور الحوض بقسم جراحة العظام بطب الأزهر بدمياط، والدكتور أحمد عبد المنعم مدرس واستشاري جراحة الحوض بطب الأزهر بدمياط والدكتور هشام هليل، استشاري جراحة العظام بمستشفى كفر الشيخ العام والدكتور محمد فوزي العرفاوي استشاري جراحة العظام بمستشفى كفر الشيخ العام وفريق التخدير، ضم الدكتور أحمد الشوري والدكتور محمد مهنا وعبد الله عبد الصمد، ممرض العمليات.