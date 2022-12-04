المحامين: النقابة قررت عدم التسجيل في الفاتورة الإلكترونية مؤقتا

قال حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة وعضو لجنة التفاوض مع المالية بخصوص الفاتورة الإلكترونية، إن هناك حقوق للمحامين لا يجوز الجور عليها بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن هذه الحقوق جميع المحامين يدافعون عنها.

واضاف "حسن أمين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن المحاماة مهنة حرة تؤدي رسالة وهذه الرسالة تقوم علي معيار أساسي شديد وهو كفالة حق الدفاع عن كافة المواطنين.

وتابع حسن أمين أن المحامين لا يحصلون علي دعم صحي أو مادي من الدولة بل النقابة تحمل أعباء كافة خريجين كلية الحقوق، موضحا أن 50٪ من خريجي كلية حقوق كانوا يعينون في الأجهزة الإدارية في الدولة ولكن لا يحدث ذلك في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن النقابة قررت عدم التسجيل في الفاتورة الالكترونية مؤقتا حتى يتم الانتهاء من عمل اللجنة المشتركة بين النقابة ووزارة المالية.

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