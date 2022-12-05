تزامنا مع افتتاح الرئيس له .. 46 ألف مهندس وفنى أنجزوا محور المشير فؤاد أبو ذكري

تنفيذا لقرارات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب يوليو 2017 ،بزيادة الحيز العمراني لمدينة الإسكندرية، بنحو 18 ألف فدان، وإعداد مخطط شامل لتطوير المحافظة و تطويرعدد من المحاور المرورية،المحافظة، تم تنفيذ العديد من المشروعات منها محور المشير فؤاد أبو ذكري.

جاءت تسمية هذا المحور باسم المشير فخري فؤاد محمد أبوذكري، تخليدًا لذكراه، حيث كان يعد أحد أبرز قادة القوات البحرية في التاريخ ًالمصري الحديث، والذي شغل منصب قائد القوات البحرية في حرب أكتوبر1973، فضلا عن دوره في التخطيط لعملية تدميرالمدمرة الإسرائيلية "إيلات" عام 1967.

وقد تم تنفيذ هذا المحور خلال الفترة من أكتوبر2020 حتى نوفمبر2022 ، على مرحلتين، الأولي بطول 35 كيلومتر بداية من الطريق الصحراوي وصولا الى كوبرى سيدى كرير، والثانية بطول 15 كيلو متر، من سيدى كريرلمدخل مدينة برج العرب ، بهدف ربط كافة أنحاء المحافظة ببعضها البعض، والتخفيف من التكدسات المرورية، وتيسيرحركة تنقل المواطنين.

وقد تم تنفيذ المحور بمشاركة 8 مكاتب استشارية، و 15 شركة مقاولات، و 46 ألف مهندس وفنى وعامل، كما تم إنشاء 15 منطقة استثمارية بمحيط المحور على مرحلتين؛ بهدف جذب مزيد من الاستثمارات.

شملت المرحلتين الأولي والثانية الأعمال التالية:

توسعة المحور من 6 حارات مرورية في كل الاتجاهين إلي 18 حارة بعرض يتراوح ما بين 90 - 120 متر.

إنشاء 18 كوبري بطول يبلغ نحو18 كيلومتر.

تنفيذ أعمال الصيانة لـ 6 كباري قائمة بإجمالي مسطح بلغ 130 ألف متر.

تركيب 4600 عامود إنارة، و7100 كشاف إنارة، إلى جانب إقامة 5غرفة محول كهربائي، بإجمالي طاقة تبلغ 6400 كيلوفولت.

تنفيذ شبكة كابلات كهربائية جديدة بطول 40 ألف متر.

زراعة 700 نخلة، و3300 شجرة مثمرة، إلي جانب 52 ألف شتلة.

إنشاء 14 كوبري بإجمالي أطوال بلغت 14 كيلومتر.

تكريك البحيرات لتنفيذ التوسعات بامتداد المحور، وردم عدة مناطق بالملاحات.

جارى تنفيذ 12منطقة استثمارية كمرحلة أولى على مساحة 180 ألف متر مربع تضم العديد من الخدمات منها محطات وقود ذكية وشحن كهربائى ومحلات تجارية وكافيهات، ومنطقة معارض للسيارات ومسجد يسع 800 فرد وقاعتين مناسبات تسع 200 فرد لكل قاعة ودور عرض سينمائى مجهزة بـ 3 قاعات بأحدث التقنيات ومسرح يسع 500 فرد ومنطقى سياحية بتضم فندق عصرى سعته 70 شاليها ومطعما معلقا بيضم مجموعة من المطاعم المختلفة ، و3 مناطق أخرى في المرحلة الثانية.

التحديات التي واجهها المشروع

جاءت التحديات التي واجهت المشروع كالآتي: