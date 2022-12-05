درة البحر المتوسط | الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن المنتزه ..فيديو

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن المنتزه" درة البحر المتوسط" ، خلال فعاليات افتتاح محور التعمير.

في سياق متصل، قال الرئيس السيسي: "معانا ناس في مصر حريصة على بلدها، ومش بتكلم عن المسئولين ، كل إنسان فى مصر مسئول، وأنا بتكلم عن المصريين".

وأضاف الرئيس ، خلال افتتاحه محور التعمير بالإسكندرية: "احنا بنحطكوا فى الصورة يا مصريين علشان تعرفوا إننا بنحاول نخفف بالإمكانات الموجودة لدينا، وزي ما الدكتورة هالة السعيد تحدثت أن ثلاث سنوات كنا نعاني، عامين كورونا واحنا كنا متماسكين، والسنة خلصت خلاص الخاصة بالأزمة الروسية واحنا برضه الحمد لله متماسكين".

وتابع: "يجب ان تكونوا متأكدين ان ربنا معانا ومتخافيش تاني يا دكتورة هالة".