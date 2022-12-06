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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : عريس مناسب

برج العقرب اليوم
برج العقرب اليوم

يخشى برج العقرب الضعف، عندما يسمحون لشخص ما بالدخول، يقعون في الحب تمامًا، يريد برج العقرب معرفة كل شيء عنك، إنهم يريدون أن يكونوا من حولك قدر الإمكان.

وإليك توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

سيتم تقدير طبيعتك البارعة من قبل الكثيرين، وتحديد مواعيد لمقابلتهم بانتظام، رغم ذلك ، ستجد نفسك قريبًا تشعر بالملل من مثل هذه الأحداث ، مما يؤدي في النهاية إلى تقييد نفسك من مثل هذه الحفلات والأشخاص.

توقعات برج العقرب مهنيا

فرص عمل جديدة في طريقك اليوم والتي كنت تفكر فيها لفترة طويلة، أولئك الذين يبحثون عن زيادة في رواتبهم قد يضطرون إلى الانتظار قليلاً، بمجرد أن يكون الوقت مناسبًا ، ستكافأ بالتأكيد على جهودك.

توقعات برج العقرب صحيا

تبدو الأمور جيدة بالنسبة لك على صعيد الصحة.

توقعات برج العقرب عاطفيا

ستقضي أنت وشريكك وقتًا رائعًا اليوم، قد يضطر أولئك الذين هم عازبون إلى مواصلة البحث عن أفضل ما لديهم، هناك احتمالات أنه مع اقتراب العام الجديد ، قد تصطدم بشخص يمكنك التفكير في الدخول مع علاقة معه.

توقعات برج العقرب في الفترة المقبلة

يكون التمويل مشكلة بالنسبة لك، سوف يرتفع وضعك المالي فقط خلال هذا الوقت ، بفضل استثماراتك الحالية، قد ينتهي الأمر بشخص قريب منك إلى طلب جهاز كمبيوتر محمول باهظ الثمن منك ، ونتيجة لذلك ، قد تشعر ببعض الإرهاق فيما يتعلق بالمال.

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