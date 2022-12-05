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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحتجز كولومبيًا في نشر معلومات مضللة عن الحرب بـ أوكرانيا

روسيا
روسيا

قررت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية احتجاز المواطن الكولومبي، جيرالدو إنريكي، المتهم بنشر معلومات مضللة حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وإحالته إلى الجهات القضائية.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن المتهم جيرالدو المقيم في روسيا، عمل بتوجيهات من الخارج ضمن مجموعة منظمة في الفترة ما بين 5 مارس – 9 أبريل، بنشر معلومات مضللة مسيئة للقوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان، أن المجموعة التي عمل جيرالدو بالتنسيق معها، تلقت تدريبات وتمويلات مالية من جهات أجنبية، تحت غطاء عملها في أحد متاجر أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة وسط العاصمة موسكو، وتقمصت أسماء وهمية في عملية التضليل ونشر المعلومات الكاذبة من خلال هذه الأجهزة.

وقامت الجهات القانونية بأمر من النائب العام بمصادرة الأجهزة وإخضاعها للفحص والتدقيق الأمني، واحتجاز المتهم جيرالدو إلى حين صدور حكم الجهات القضائية.

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