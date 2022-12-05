الإمارات: حوار أبو ظبي للفضاء يعزز مسارات التنمية ويحفز النمو الاقتصادي

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن "حوار أبوظبي للفضاء" يشكل منصة عالمية مهمة لاستشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي وتعزيز إسهاماته في مسارات التنمية المستدامة بالمجتمعات وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن ذلك جاء في كلمة للشيخ عبدالله بن زايد خلال الافتتاح الرسمي لأعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الذي يعد الأول من نوعه عالمياً وانطلقت أعماله اليوم الاثنين، بتنظيم من وكالة الإمارات للفضاء وبمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد، إن بلاده في ظل ما حققته من إنجازات عالمية رائدة في قطاع الفضاء، حرصت على تنظيم هذا الحدث العالمي من أجل وضع استراتيجيات عالمية مبتكرة في مجال استكشاف الفضاء وبلورة تعاون دولي مثمر وبناء في هذا القطاع الذي يرتبط بشكل مباشر بتعزيز التنمية والتطور المستدام في العديد من القطاعات.

وأشاد بالمواضيع الرئيسية الثلاثة التي يركز عليها حوار أبوظبي للفضاء والمتمثلة في استدامة الفضاء وسهولة الوصول إليه وتعزيز أمنه، مشيرًا إلى أن هذا الحدث العالمي يركز أيضًا على محور مهم وهو تعزيز دور القطاع الخاص في مجال استكشاف الفضاء وتطويره.

يذكر أن حوار أبو ظبي للفضاء الذي يقام تحت رعاية رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يعقد على مدار يومين في مركز أدنوك للأعمال بمشاركة أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة.