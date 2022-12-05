عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البرهان: ملتزمون بصون الديمقراطية في السودان

صدى البلد

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، إنه ُيحيي الشعب السوداني أصل الكرامة والحضارة والعزة.

وأضاف البرهان: “سننزع كل قضايا فردية ونعلي بناء ومصلحة الوطن.. لا حجر على قوى الثورة أو التنظيمات الثورية، والالتزام بمعالجة القضايا المطروحة والمشاركة في حلولها، وتلبية احتياجات الشعب السوداني في تحقيق الحرية”.

 

وتابع البرهان، خلال كلمته التي ألقاها في أثناء فعاليات توقيع "الاتفاق الإطاري" بين القوى السودانية بالعاصمة "الخرطوم"، اليوم الإثنين، الذي عرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السودان يمر بظرف استثنائي منذ الإطاحة بنظام "الإنقاذ"، أبريل 2019، وحتى يومنا هذا عاشت القوى المدنية والعسكرية في تنافر انعكس سلبًا على استقرار الوطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أننا ملتزمون بصون الديمقراطية في بلادنا.

وأوضح أن الواقع أجبرنا على وضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وضرورة الجلوس من أجل الوصول إلى "الاتفاق الإطاري" على القضايا الوطنية التي بعالجها نضع الأساس السليمة في قواعد البناء الوطني.

وأردف "البرهان"، أن الاتفاق الإطاري يعد توافقًا على قضايا وطنية، للتوصل إلى حلول ومخرجات تنهي حالة الصراع القائم بين القوى المدنية والعسكرية، من أجل التحول الديمقراطي الحقيقي، كما أن السلطة المدنية مسؤولة عن الأمن الوطني، بينما تترك للقوات المسلحة السودانية مسؤولية تحديد التفاصيل لإنفاذ سياسات الأمن الوطني.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه أعلن في وقت سابق بأن وجود العسكريين في السلطة مؤقت، وأن المؤسسة العسكرية ستبقى على الحياد، ونسعى إلى تحويل الجيش إلى مؤسسة تخضع للدستور والقانون والقيم والمؤسسات الديمقراطية المنتخبة، ومنع تسييسه أو انحيازه لحزب أو جماعة، وشدد على استخدام القوة لمصلحة خاصة والالتزام بالمهنية العسكرية.

مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

حفلة تعذيب داخل حضانة..نيابة الإسكندرية تحقق في واقعة تعدي المديرة على التلاميذ

ترشيحاتنا

تسبب الوفاة للأطفال| بكتيريا قاتلة تجتاح بريطانيا.. وتحذير عاجل من السلطات

نيمار عاد.. تشكيل منتخب البرازيل أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

بعد الاتفاق الإطاري.. البرهان: القوى الموقعة تشكل لجانا لصياغة الدستور

نازله تعملي ايه بدرى..مهندسة مدينة نصر تروي تفاصيل تعدي جارها عليها| صور

تنبيه عاجل من الصحة بخصوص حقنة البرد «الخلطة السرية»

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم2022.. اعرف التردد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. ياسمين صبري تتألق بفستان أنيق

ابنة غادة عبدالرازق تستعرض جمالها من باريس.. والجمهور: قمر

بملابس مثيرة.. الراقصة جوهرة تستعرض جمالها

ياسمين الخطيب تثير الجدل فى أحدث ظهور

فيديو

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

مشوار مفيد فوزي .. صديق النجوم الذي وصل بين الأجيال

استخدم ثوب خطيبته.. تفاصيل جديدة في واقعة تخلص شاب من حياته بالغربية

أنا مش متجوزة متخافش .. تطورات جديدة في علاقة ندى الكامل وعمر كمال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ