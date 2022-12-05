عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل الأمم المتحدة في السودان: توقيع "الاتفاق الإطاري" خطوة شجاعة

صدى البلد

قال فولكر بيرتس، ممثل الأمم المتحدة في السودان، إن توقيع "الاتفاق الإطاري" خطوة شجاعة لإعادة النظام الدستوري إلى السودان، موضحا أن هذا الاتفاق تم الوصول إليه بعد جهود بذلها الأعضاء المدنيين والشخصيات التي أعطت مشورتها والشركاء وجهود الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحوار، والذي كان مصيره مجهولًا، متمنيًا ترجمة هذه الاتفاقية على أرض الواقع.

وأضاف "بيرتس"، خلال كلمته بمراسم توقيع "الاتفاق الإطاري" بين القوى السودانية بالعاصمة الخرطوم، وعرضته شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق يُسهم في الاستقرار والانتقال إلى الديمقراطية والانتخابات، مثمّنا دور الجهات العسكرية السودانية التي التزمت بقرار الخروج من الساحة السياسية.

وذكر أن الاتفاق يحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة" تقف بجانب السودان من أجل تطبيق العدالة وحرية التعبير، ومن المهم بدء المرحلة الثانية لهذه العملية السياسية من أجل إصلاح قطاع الأمن وتشكيل جيش وطني موحد وتطبيق اتفاق "جوبا" للسلام.

وشهدت العاصمة السودانية، اليوم، مراسم توقيع على "الاتفاق الإطاري" بين قادة الجيش وتحالف "الحرية والتغيير" أكبر كتلة معارضة في البلاد وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، وأقيمت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي بالخرطوم.

الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي اتفاق جوبا للسلام حرية التعبير الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

حفلة تعذيب داخل حضانة..نيابة الإسكندرية تحقق في واقعة تعدي المديرة على التلاميذ

ترشيحاتنا

نيمار عاد.. تشكيل منتخب البرازيل أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

بعد الاتفاق الإطاري.. البرهان: القوى الموقعة تشكل لجانا لصياغة الدستور

نازله تعملي ايه بدرى..مهندسة مدينة نصر تروي تفاصيل تعدي جارها عليها| صور

تنبيه عاجل من الصحة بخصوص حقنة البرد «الخلطة السرية»

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم2022.. اعرف التردد

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية مباشر الآن 0-0 فى كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. ياسمين صبري تتألق بفستان أنيق

ابنة غادة عبدالرازق تستعرض جمالها من باريس.. والجمهور: قمر

بملابس مثيرة.. الراقصة جوهرة تستعرض جمالها

ياسمين الخطيب تثير الجدل فى أحدث ظهور

فيديو

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

مشوار مفيد فوزي .. صديق النجوم الذي وصل بين الأجيال

استخدم ثوب خطيبته.. تفاصيل جديدة في واقعة تخلص شاب من حياته بالغربية

أنا مش متجوزة متخافش .. تطورات جديدة في علاقة ندى الكامل وعمر كمال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ