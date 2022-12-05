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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الاتفاق الإطاري.. البرهان: القوى الموقعة تشكل لجانا لصياغة الدستور

رئيس مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين لقاء خاصا مع فضائية سكاى نيوز، إن هدف المؤسسة العسكرية في السودان العبور بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان.

وأضاف البرهان، أن دور المؤسسة العسكرية في السودان الحفاظ على المهام الدستورية وحماية المواطنين وأمن البلد، لافتا إلى أنه لم تكن للمؤسسة العسكرية في السودان أي نية لاتخاذ أي قرار منفرد، ولدينا خط واضح في المؤسسة العسكرية بعدم احتفاظنا بالسلطة وإنما بحماية الشعب.

وأوضح، أن خروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي مرتبطة بالتوافق على رئيس الوزراء.

وأشار البرهان لسكاي نيوز عربية، إلى أن الاتفاق الإطاري ليس محصورا بأي طرف.

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وتابع: "القوى السياسية سيكون لها منظور مختلف لإدارة المرحلة الانتقالية بعد اتفاق اليوم"، لافتا إلى أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ستقوم بتشكيل لجان تعمل على صياغة الدستور.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أن المشاركة الواسعة هي الضمانة لاستمرار الاتفاق الإطاري في السودان، والجميع يحرص على العمل معا للعبور بالسودان إلى بر الأمان.

وأضاف البرهان، أن الشفافية والمصداقية سبيل لإقناع جميع الأطراف بالانضمام إلى الاتفاق الإطاري.

وعن إتفاق جوبا مع جنوب السودان، قال البرهان لسكاي نيوز عربية، إن إتفاق جوبا للسلام يجب أن لا يمس في جوهره.

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