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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يستغيث بالمسئولين بوزارة التضامن لصرف معاش والده المتوفى

صدى البلد

ناشد المواطن السيد محمد عطية ، المقيم سيدي بشر بحري  التابعة الى محافظة الإسكندرية ، فى رسالة لخدمة “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد ، وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاش والده المتوفي .

 

وقال في استغاثته : أنا أبلغ من ٥٠ عاما ،  ومقيم في سيدي بشر بحري  بمحافظة الإسكندرية ولدي  من الأبناء ثلاثة في مراحل تعليم مختلفة وعيني اليمنى لا استطيع الرؤية بها والعين الثانية الشمال ضعيفة جدا مما يتسبب في عدم استطاعتي على العمل ويوجد معي تقرير طبي من مستشفى حكومي كما أعانى من وجود دوالى بقدمى  وعندما تقدمت للحصول علي معاش والدي تم رفض طلبي.

وتابع : احتاج إلى صرف معاش والدي المتوفى لأن ليس لي مورد رزق انفق منه علي ابنائي وانا اسكن في شقة  إيجار.

وناشد المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى النظر الى حالته و العمل على حل شكواه وصرف معاش والده المتوفى رأفة بحالته الصحية و مساعدته فى تكاليف الحياه .

 

للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم ٠١٢١٠١٨٨١٦٣

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسؤولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم

محافظة الاسكندرية وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش مراحل تعليم مختلفة مستشفي حكومي

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