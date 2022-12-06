مواطن يستغيث بالمسئولين بوزارة التضامن لصرف معاش والده المتوفى

ناشد المواطن السيد محمد عطية ، المقيم سيدي بشر بحري التابعة الى محافظة الإسكندرية ، فى رسالة لخدمة “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد ، وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاش والده المتوفي .

وقال في استغاثته : أنا أبلغ من ٥٠ عاما ، ومقيم في سيدي بشر بحري بمحافظة الإسكندرية ولدي من الأبناء ثلاثة في مراحل تعليم مختلفة وعيني اليمنى لا استطيع الرؤية بها والعين الثانية الشمال ضعيفة جدا مما يتسبب في عدم استطاعتي على العمل ويوجد معي تقرير طبي من مستشفى حكومي كما أعانى من وجود دوالى بقدمى وعندما تقدمت للحصول علي معاش والدي تم رفض طلبي.

وتابع : احتاج إلى صرف معاش والدي المتوفى لأن ليس لي مورد رزق انفق منه علي ابنائي وانا اسكن في شقة إيجار.

وناشد المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى النظر الى حالته و العمل على حل شكواه وصرف معاش والده المتوفى رأفة بحالته الصحية و مساعدته فى تكاليف الحياه .

للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم ٠١٢١٠١٨٨١٦٣

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