احرص على هذه الصدقة يوميا بهاتين الركعتين .. داعية يكشف فضلهما

قال الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي أن الله عز وجل خلق الإنسان وبه ٣٦٠ مفصل في جميع جسده ، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نصح أصحابه بالتصدق عن هذه المفاصل يوميا ،و ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.

وأضاف عبد الرازق ان وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد شروق الشمس بعشرة دقائق إلى قبل آذان الظهر بعشرة دقائق ، وأفضل وقت لها بعد الساعة التاسعة صباحا ، فاحرص على تأديتها إذا كنت في العمل ، وإذا كنت في أي مكان فاحرص عليها ، حتى تحصل على صك الأوابين ، حيث قال النبي : لا يحافظ على صلاة الضحى إلا الأوابين .

هل تصح صلاة الضحى أثناء رفع أذان الظهر؟

قالت دار الإفتاء، أنه لا يجوز صلاة الضحى أثناء رفع أذان الظهر، لأنها بذلك خرجت عن وقتها.

وأوضح أن وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس ويستحب أن يؤخر لمدة ثلث ساعة وتمتد حتى قبل الظهر بعشر دقائق فقط.

يستحب القراءة بسورة «الشمس» «والضحى»، والكافرون، والإخلاص في صلاة الضحى، والأمر على سبيل الاستحباب فمن شاء أن يقرأ فيهما بما تيسر له، فلا حرج في ذلك، فالأمر على السعة، وبعض الأئمة الشافعية ذكروا أن صلاة الضحى تصلى بسورتي الإخلاص والكافرون، حتى لو تكررت الركعات، ذلك ولأن سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن الكريم.