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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

غرفة الغربية التجارية تنظم دورة تدريبية عن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.. غدا

الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية

أعلنت غرفة الغربية التجارية برئاسة الدكتور صلاح أنور  الكموني، عن تحديد موعد انعقاد الدورة التدريبية عن كيفية التعامل والتسجيل بالفاتورة الالكترونية غدا الأربعاء المقبل الموافق 7 ديسمبر 2022، عبر تقنية "زووم" .


صرح الدكتور صلاح الكموني ، رئيس الغرفة التجارية بالغربية ، وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية ، بأن الغرض من عمل هذه الدورة التدريبية تعريف منتسبي غرفة الغربية التجارية من التجار و مقدمي الخدمات كافة التفاصيل حول الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أنه علي الرغم من انه يتم العمل بهذا النظام منذ أكثر من عامين ، الا انه ما زال التجار تسيطر عليهم حالة من البلبلة و عدم القدرة علي التعامل بنظام الفاتورة الالكترونية . 

تابع: إنه تم تطبيق هذه المنظومة على 8 مراحل، لافتا إلى أن كل من يمتلك رقم تسجيل ضريبي عليه الانضمام لنظام الفاتورة الإلكترونية قبل يوم  15 ديسمبر الجاري ، لأنها المرحلة الأخيرة للانضمام لهذا النظام ، لهذا قمنا بتنظيم دورة تدريبية لتجار الغربية لفهم آليات التعامل مع الفاتورة الإلكترونية. 
 

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و طالب رئيس غرفة الغربية التجارية ، كافة المنشآت بتسجيل نفسها في المنظومة الإلكترونية من خلال تسجيل ذاتي للشركات سواء كانت أشخاص أو أموال؛ وذلك يكون من خلال الشركة، وهناك تسجيل عادي للمنشآت الفردية ويمكن لهذا الشخص التوجه للمأمورية التابع لها من أجل فتح أكونت على الفاتورة الإلكترونية، والتسجيل من خلال مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح رئيس غرفة الغربية التجارية ، أنه انطلاقا من دور مجلس ادارة غرفة الغربية تجاه منتسبيها، فقد تم تنظيم هذه الدورة يوم الاربعاء المقبل.

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