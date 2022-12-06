عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن الرداد يكشف مفاجأة إيمي سمير غانم له في السعودية

حسن الرداد
حسن الرداد

حل الفنان حسن الرداد، ضيفًا على برنامج "صاحبه السعادة "، الليلة، والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس المذاع عبر شاشة قناة "Dmc "؛ للحديث عن كواليس من أعماله الفنية.

وتحدث الرداد خلال حواره بالبرنامج، عن مفاجأة جميلة قدمتها له زوجتي إيمي سمير غانم،: "كنت مع إيمي في دبي؛ لعمل افتتاح لفيلم تحت تهديد السلاح، وبعدها سافرت لوحدي جدة؛ لافتتاح الفيلم".

وأوضح الرداد،: "عندي دخولي السينما، لقيت ناس كتير من الجمهور وافقين بيتصوروا وبيسلموا عليا، وفوجئت بواحدة مغطية وشها وبتنادي عليا، والمفاجأة كانت إيمي اللي أنا سايبها في دبي، ومفروض إنها راجعة مصر".

برنامج صاحبة السعادة اسعاد يونس صاحبة السعادة الفنان حسن الرداد إيمي سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

ترشيحاتنا

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

أول تعليق من الزمالك على خسارة طائرة السيدات أمام الأهلي

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : ترقية وزيادة مرتبك

تركت ثوبها عند خطيبها فشنق نفسه.. مفاجأة تحقيقات النيابة العامة بفاجعة المحلة

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : اتحكم في مصاريفك

حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء ؟.. دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا فضّل محمد صلاح متابعة سيدات طائرة الأهلي والزمالك بدلًا من كأس العالم ؟

يصيبك بحصوات الكلى.. احترس من تناول هذا المشروب

ممنوع ظهور السيدات بملابس فاضحة.. أزياء مشجعي كأس العالم تذهل الغرب

طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ