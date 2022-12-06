حسن الرداد يكشف مفاجأة إيمي سمير غانم له في السعودية

حل الفنان حسن الرداد، ضيفًا على برنامج "صاحبه السعادة "، الليلة، والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس المذاع عبر شاشة قناة "Dmc "؛ للحديث عن كواليس من أعماله الفنية.

وتحدث الرداد خلال حواره بالبرنامج، عن مفاجأة جميلة قدمتها له زوجتي إيمي سمير غانم،: "كنت مع إيمي في دبي؛ لعمل افتتاح لفيلم تحت تهديد السلاح، وبعدها سافرت لوحدي جدة؛ لافتتاح الفيلم".

وأوضح الرداد،: "عندي دخولي السينما، لقيت ناس كتير من الجمهور وافقين بيتصوروا وبيسلموا عليا، وفوجئت بواحدة مغطية وشها وبتنادي عليا، والمفاجأة كانت إيمي اللي أنا سايبها في دبي، ومفروض إنها راجعة مصر".