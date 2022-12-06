صافرات إنذار وإعلان طوارئ وتحذيرات.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء تفاصيل إطلاق صافرات الإنذار في جميع أرجاء إسرائيل وإعلان الطوارئ تحذيراً من إطلاق الصواريخ.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن مناورات استعداد لحالات الطوارئ يومي الثلاثاء والأربعاء.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قيادة الجبهة الداخلية ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء مناورات استعداد لحالات الطوارئ للتعامل مع سقوط صواريخ وحدوث زلازل.



وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن مناورات اليوم الثلاثاء ستنطلق الساعة 10:05، وسيسمع خلالها أصوات صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ نحو مستوطنة يفنيئيل جنوب طبريا.



وأضاف أن مناورات يوم الأربعاء ستنطلق الساعة 18:05، وسيسمع خلالها أصوات صفارات الإنذار للتحذير من من وقوع زلزال في مدينة رعنانا.



وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أنه في حال وجود إنذار حقيقي، فسيصدر إشعار متكرر.