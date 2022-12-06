بعيدا عن المونديال.. أم جزائرية تخطف الأنظار فى قطر| شاهد ماذا فعلت

في مشهد مؤثر بعيداً عن كرة القدم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأم جزائرية اختارت أن تفاجئ ابنها الذي يعمل كحارس أمني متطوع في كأس العالم 2022 الذي يقام في قطر؛ حيث تفاجأ الشاب وهو يقوم بعمله بحضور والدته الذي وثقته كاميرا المتواجدين معه.

وأظهر الفيديو، الذي تفاعل معه رواد تويتر في العالم العربي بشكل واسع، الشاب الجزائري وهو يقف لمساعدة المشجعين أثناء عمله، لتأتي والدته القادمة من الجزائر إلى قطر دون علمه وتفاجئه؛ حيث بدا الشاب الذي لم يرى والدته منذ عام ونصف مصدوماً بتواجدها في موقف مؤثر نشرته وسائل إعلام .

آلاف الشباب المتطوعين بمونديال قطر

يشار إلى أنه يتواجد حالياً في قطر نحو 20 ألف متطوع يشاركون في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حالياً في دولة قطر، بمناسبة يوم التطوع العالمي.

فيما أشادت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجهودهم؛ إذ أثنت اللجنة و"فيفا" على جهود المتطوعين في تنظيم أكبر بطولة كروية، ونشر حساب لجنة المشاريع والإرث عبر تويتر مقطع فيديو، يُظهر احتفال مجموعة من متطوعي كأس العالم بيوم التطوع العالمي، وأدوا رقصاتهم الخاصة على أنغام أغنية "ارحبوا".

فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الكأس التي سيرفعها بطل كأس العالم، أصبحت متوفرة للمتطوعين لالتقاط الصور، والمشاركة في مجموعة من الأنشطة بمركز المتطوعين، في مركز الدوحة للمعارض.