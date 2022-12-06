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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب مدارس الغربية.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم الثلاثاء انطلاق فعاليات مبادرة المسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة، بالتنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومديريتي الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في جولة شملت تفقد مدرسة السلام الخاصة للغات، المدرسة المصرية اليابانية ومدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية.

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وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومديريتي الصحة والتربية والتعليم لتنفيذ المبادرة والتي تستهدف فحص 720 ألف طالب من طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي داخل 1146 مدرسة ابتدائية على مستوى المحافظة.

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وأوضح رحمي أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية في كافة ربوع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين، موجهاً بتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على أبنائنا الطلاب، كما وجه مديرية التربية والتعليم بتنظيم حملات توعوية لأولياء الأمور والمعلمين للتوعية بأهمية إعداد الوجبات الصحية للطلاب.

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الغربية محافظ الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأنيميا والسمنة والتقزم التأمين الصحي مديرية التربية والتعليم طلاب المدارس التعليم التربية والتعليم صحة الغربية الدكتور طارق رحمي

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