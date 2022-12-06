طرح 30 مدرسة بـ165 مليون جنيه خلال الخطة الاستثمارية لمحافظ بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية وسرعة الانتهاء من المشروعات الخاصة بقطاع التعليم في التوقيتات المحددة، موجها بسرعة تذليل أية معوقات قد تؤثر على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، لاسيما وأن قطاع التعليم من القطاعات الحيوية التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، خاصة خلال السنوات الماضية، التي شهدت تطورا ودعما نوعيا وملحوظا في مجال البنية التحتية للقطاع، فضلاً عن خطة تطوير المناهج والمنظومة التعليمية وتأهيل العنصر البشري.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس محمد ياسين طه مدير عام منطقة بني سويف بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الأبنية التعليمة الجاري تنفيذها ضمن العام الحالي، حيث تم الانتهاء وتسليم 7مدارس بإجمالي 87فصلا، وبتكلفة 32مليون و768ألف و732جنيها، وذلك خلال الفترة من أول يوليو حتى نوفمبر من العام الجاري، فيما يجري العمل حالياً في إنشاء 28مدرسة بإجمالي عدد فصول 464فصلا، وبتكلفة 167مليون، و514ألف 46جنيها، بالإضافة إلى إنشاء مبنى إدارة تعليم سمسطا بتكلفة 10.3 مليون جنيها.

ويستفيد من تلك المشروعات كافة مدن المحافظة السبع، وعدد كبير من القرى والتوابع بالمراكز، لتشمل كافة المراحل التعليمية (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، التعليم الفني), وقد تنوعت تلك المشروعات بين إنشاء مدارس جديدة، وإحلال كلي، وتوسعات أفقية وتعلية رأسية وإحلال جزئي لمدارس حالية، لاستيعاب الكثافة الطلابية على مستوى مدارس المحافظة.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية ، يجري حاليا طرح 30 مدرسة بإجمالي عدد فصول 413 فصلا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 165 مليونا و200 ألف جنيه، يستفيد منها 4 مدن هي بني سويف والواسطى والفشن وسمسطا، و28 قرية وعزبة بتلك المراكز.