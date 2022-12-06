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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنظم ماراثون للمشي وأنشطة متنوعة

سباق النيل الأول
سباق النيل الأول للدراجات بأسوان

تقوم مديرية الشباب والرياضة بأسوان برعاية من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم ماراثون للمشى بمشاركة 200 فتاة من مراكز الشباب والأندية الرياضية فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة القادم الموافق 9 ديسمبر الجارى وذلك فى إطار حملة 16 يوم ضد العنف حيث سيتم إطلاق إشارة البدء عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

ومن جانبه أوضح ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأنه سينطلق ماراثون المشى من أمام نادى كيما الرياضى بجوار المسجد الجامع وصولاً إلى نادى أسوان الرياضى بكورنيش النيل .

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ماراثون للمشى

ولفت ناصر سليم إلى أنه عقب نجاح فعاليات سباق النيل الأول للدراجات والذى أقيم على أرض أسوان على مدار 5 أيام فقد قرر الإتحاد الإفريقى للدراجات عقد إجتماع المكتب التنفيذى للإتحاد بمشاركة 10 دول أفريقية بأسوان أيضاً وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجارى وسط حضور لـ 30 رئيس إتحاد إفريقى ، و 15 رئيس من الإتحاد المصرى للدراجات ، بجانب عقد الدورة التدريبية ، وتنظيم كورس فى الإدارة الرياضية .

وأشار سليم إلى أنه يتوازى مع ذلك تنظيم العديد من الفعاليات الشبابية والرياضية بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والتى من بينها قيام إدارة تنمية النشء بتنفيذ ورشة عمل وندوة بعنوان "التغيرات المناخية ومفهوم التطوع ودور أبناءنا الطلائع فى عملية التطوع" ضمن الإحتفال بيوم التطوع العالمى لتعزيز ونشر ثقافة التطوع فى العالم ، ورفع مستوى الوعى لدى النشء والشباب ودعم جهود المتطوعين ، وتعزيز دورهم الفعال فى المجتمع لتحقيق أهداف تطوير مستدامة .

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أنشطة شبابية ورياضية

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأنه سيتم أيضاً تنظيم معرض المنتجات الحرفية التراثية " أيادى مصر " بحديقة الشيراتون فى الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجارى ، ويتم التنسيق لإستقطاب عارضين للصناعات الحرفية المتنوعة ، كما أنه من المتوقع أن تشمل الفعاليات تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية داخل المعرض .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية على مواصلة توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للجهود المبذولة بين مختلف الجهات المعنية من أجل إنجاح فعاليات المبادرة القومية لتنمية الأسرة المصرية والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والصحى والتعليمى لدى الأهالى والأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

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