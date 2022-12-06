بيان عاجل من أوكرانيا بشأن إرسال طرود دموية لسفاراتها في دولتين

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إنه تم إرسال المزيد من «الطرود الخطيرة» إلى السفارتين الأوكرانيتين في رومانيا والدنمارك.

وناقش كوليبا في مؤتمر صحفي، «حملة الإرهاب والترهيب» التي بدأت يوم الأربعاء الماضي ضد السفارات والقنصليات الأوكرانية مع «حزمة مع المتفجرات في مدريد»، تليها «رسائل دموية مع عيون الحيوانات في عواصم أخرى».

وقال وزير الخارجية الأوكراني: “لا يسعني إلا أن أكرر هذا لجميع أعداء الدبلوماسية الأوكرانية وأوكرانيا: لن تنجحوا في تخويفنا أو إيقافنا”.

وأضاف: “لقد تلقينا حالات جديدة من الطرود الخطيرة التي تم إرسالها إلى سفاراتنا. اليوم، تم ذلك لسفارتنا في رومانيا وسفارة أوكرانيا في الدنمارك”.

ولم يحدد ما إذا كانت هذه الطرود تحتوي على عيون مثل تلك التي تم إرسالها إلى البعثات الدبلوماسية الأوكرانية في دول أخرى في جميع أنحاء أوروبا خلال الأسبوع الماضي.

وقال: “إلى جميع أولئك الذين يواصلون إرسال هذه الطرود وترويع سفاراتنا، أقول من فضلك استرخ، لا تضيع وقتك وأموالك في البريد. لن تحقق شيئا”.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات التهديد للسفارات والقنصليات الأوكرانية في الخارج إلى 23 حالة في 14 دولة.