اليوم.. إيهاب توفيق يطلق أغنيته الجديدة "غلطان"

أعلن الفنان ايهاب توفيق عن اطلاقه اغنية جديدة بعنوان " غلطان " ، اليوم .

ونشر ايهاب توفيق بوستر الاغنية ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلق قائلا :" استنوا اغنية غلطان النهاردة .

في سياق آخر أحيى إيهاب توفيق أول حفلاته في كندا وأمريكا يوم 21 أكتوبر الماضي، في جورجيا، وقدم خلال الحفل باقة من أغانيه المميزة الذى يحبها الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال الفنان إيهاب توفيق أغنية "باشا"، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وتم طرحها منذ عدة شهور.

كليب أغنية "باشا" من إخراج عادل سرحان وكلمات محمد شكري وألحان بينو، وتوزيع مانسى