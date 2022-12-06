ختام فعاليات دورة التدريب الجمركي في الأقصر

اختتمت، اليوم، الدورة التدريبية للقسم المتقدم لحملة المؤهلات العليا بمعهد الأقصر للتدريب الجمركى للعاملين بالإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع (جمرك مطار الاقصر - جمرك مطار سوهاج - جمرك مطار أسيوط )، والإدارة العامة لجمارك أسوان ( جمرك اسوان - جمرك منفذ قسطل البرى )، والتى أقيمت خلال الفترة الأسبوع الأول من نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2022 بقاعة مركز تدريب القيمة المضافة بالأقصر.

جاءت الدورة تحت رعاية الشحات غتورى وكيل وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والعميد محمد رشوان، رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، وتحت إشراف، لبنى عز الدين، القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمعهد القومى للتدريب الجمركى، والدكتور محمد صالح أحمد مدير عام تنفيذ البرامج بالادارة المركزية للمعهد القومى للتدريب الجمركى

ومحمد متولى محمود مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع، بتنسيق زكريا عطاى المشرف العام على معهد الاقصر للتدريب الجمركى، ودعاء عبد السلام حفنى، مساعدة إشراف بالمعهد.

وكانت فاعليات الدورة التدريبية أقيمت خلال 108 ساعة تدريبية على مدار الأيام الماضية شملت جميع المواد النظرية والعملية التى تخص قانون الجمارك ولائحته التنفيذية والتعريفة والسياسات والتشريعات الجمركية والتقييم الجمركى والقواعد الاستيرادية والمصطلحات الجمركية وجميع أفرع الأنشطة الجمركية.



واختتمت فعاليات الدورة التدريبية بزيارات ميدانية لمواقع العمل بداخل الدوائر الجمركية بمجمع الوارد والصادر مع شرح تفصيلى للأعمال الجمركية من السيد سيد احمد حسين مدير إدارة مجمع الوارد، ومحمد سالم مدير إدارة التعريفة، وناصر محمد عجلان مدير إدارة مجمع الصادر، ومصطفى عبد الفتاح على مدير إدارة التعريفة بمجمع الصادر.

يشار إلى أن الدورة التدريبية شهدت مشاركة 16 متدربا من جمرك مطار الاقصر - جمرك مطار سوهاج - جمرك مطار أسيوط - جمرك أسوان - جمرك منفذ قسطل البري.

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