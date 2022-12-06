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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن والعراق يؤكدان علي المضي في تطوير التعاون الثلاثي مع مصر

صدى البلد

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، المضي في تطوير التعاون في سياق آلية التعاون الثلاثي مع مصر، وسيعقد الوزيران ووزير الخارجية سامح شكري، في عمان غداً، اجتماعاً ثلاثياً في إطار آلية التعاون الثلاثي.

جاء ذلك خلال محادثات موسعة، اليوم الثلاثاء، بحثا خلالها آليات متابعة نتائج المحادثات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في عمان الشهر الماضي، لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. 

وأكد الصفدي وحسين أن الأردن والعراق ماضيان في مشاريع وبرامج توسعة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفي جهود مكافحة الإرهاب وتكريس الأمن والاستقرار، وتعزيز التنسيق إزاء القضايا العربية والإقليمية، ومواجهة التحديات المشتركة. 

وأكد الصفدي أن أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن واستقرار المنطقة، وأن الأردن يقف بكل إمكاناتها إلى جانب العراق الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته، وتدعم كل الجهود التي يقوم بها العراق الشقيق لحماية مصالحه وتحقيق طموحات شعبه. 
وأكد حسين على تثمين العراق مواقف الأردن وجهوده التي يقودها الملك عبدالله الثاني لدعم العراق، وشدد على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والحرص على تطويرها في مختلف المجالات. 

وبحث الوزيران التطورات في المنطقة والقضايا العربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وأكدا استمرار التنسيق في جهود حل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة خدمةً لمصالحهما والمصالح والقضايا العربية.
 

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