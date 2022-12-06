بالباروكة.. أول ظهور لشخصية الفنانة سوسن بدر في كواليس مسلسل جميلة

أعلنت شركة العدل جروب انطلاق تصوير مسلسل “جميلة” للفنانة ريهام حجاج اليوم، تمهيدا لعرضه في موسم رمضان 2023، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة.

وظهرت الفنانة سوسن بدر في كواليس أول يوم تصوير مسلسل “جميلة” بلوك مختلف، وارتدت باروكة ملونة ظهرت فيها بشكل مختلف عن الشعر الرمادي التي قررت الاحتفاظ به طوال سنواتها المقبلة.

وقالت الفنانة سوسن بدر في تصريحات سابقة لموقع صدى البلد، إنها تقدم شخصية مفاجأة، في مسلسل “جميلة”، ووصفت ريهام حجاج بأنها شخص مقرب إلى قلبها وتحبها كثيرا، وسعيدة بتكرار التعاون معها.

ويعد مسلسل "جميلة" هو التعاون الثاني بين شركة العدل جروب والفنانة ريهام حجاج بعد تقديم مسلسل "يوتيرن" الموسم الرمضاني الماضي 2022، كما شهد المسلسل عودة الفنان القدير توفيق عبد الحميد للتمثيل بعد غياب استمر 12 عام، مسلسل "يوتيرن" بطولة: ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، كريم قاسم، هشام عاشور، محمود حافظ، أيمن قايسون، نورهان، عماد رشاد، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازي، محمود حافظ، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



يذكر ان شركة العدل جروب شاركت خلال المارثون الرمضاني الماضي بـ 3 أعمال درامية وهم مسلسل "يوتيرن" ومسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة يسرا وشارك في بطولته: غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، المسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.



بالإضافة لمسلسل" فاتن أمل حربي" للفنانة نيللي كريم وشارك في بطولته: شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، خالد سرحان، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.