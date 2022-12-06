أداء يرفع الرأس.. جورج وسوف يهنئ المغرب بالصعود لربع نهائي المونديال

هنأ الفنان جورج وسوف المنتخب المغربي بعد الفوز علي منتخب إسبانيا، والتأهل لربع نهائي مونديال قطر 2022 .

وغرد جورج وسوف من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر: “أداء بيرفع الراس من #أسود_الأطلس في #كأس_العالم_2022_قطر.. كلنا فخر بفوزكم في مباراة #المغرب_اسبانيا.".

تأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وفي ركلات الترجيح، سجل صابيري للمغرب، فيما أهدر بابلو سارابيا الركلة الأولى لإسبانيا بتسديده في القائم الأيمن.

وسجل حكيم زياش الركلة الثانية للمغرب، فيما تصدى بونو لجزائية كارلوس سولير.

وأهدر بدر بانون وسيرجيو بوسكيتيس الركلة الثالثة للمغرب وإسبانيا.

وسجل حكيمي رابع ركلات المغرب ليقودهم للتأهل لربع النهائي في إنجاز تاريخي لم يتحقق في تاريخ العرب.

