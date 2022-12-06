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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن: استهداف الحوثي للمنشآت النفطية اعتداء على ممرات التجارة الدولية

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمنشآت النفطية لا يمثل فقط اعتداء على مقدرات الشعب اليمني، إنما يشكل أيضا اعتداء على ممرات التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين، وهي ممارسات إرهابية لا يمكن السكوت عنها.

وأفاد بأن قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوث "جماعة إرهابية"، جاء نتيجة لممارساتها، ومنها انتهاكاتها بحق الأطفال وزراعة الألغام وتقييد الحريات والاعتداء على الصحفيين، وفرض قيود متطرفة على المرأة، ونشر الأفكار المتطرفة وهدم النظام التعليمي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء عبد الملك مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جابرييل فينيالس، وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، حيث جرى التشاور حول التطورات الخطيرة مع استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمصالح الحيوية وتهديداتها المستمرة للملاحة الدولية، وإفشال جهود السلام وتمديد الهدنة.

وتطرق اللقاء الذي جرى بحضور سفراء فرنسا جان ماري صفا وألمانيا هوبيرت ييجير والسويسري توماس اورتيلا، إلى تداعيات الهجمات الحوثية الإرهابية على القطاع النفطي، وحرية التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين، إضافة إلى الدعم الدولي للحكومة للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة وحرصا على إتاحة الفرصة للجهود الرامية لإنهاء الحرب، قدمت تنازلات واسعة في مسار الهدنة، ولكن مليشيا الحوثي الإرهابية وبتوجيه من إيران تسعى لإشعال العنف والعودة إلى مربع الصراع والتصعيد الذي لا يمكن السيطرة عليه .. داعيا المجتمع الدولي لتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، واستخدام أدوات حقيقية للضغط على هذه المليشيا لوقف ممارساتها الإرهابية.

بدورهم، أشار رئيس وسفراء الاتحاد الأوروبي إلى أن زيارتهم لعدن تأتي للتعبير عن إظهار الدعم للحكومة، وتنسيق العمل معها والاطلاع على مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي كمجموعة أو دول منفردة.. مجددين إدانتهم الشديدة لاعتداءات مليشيا الحوثي على مصادر النفط وسفن الشحن.
 

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