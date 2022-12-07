سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-12-2022 في السعودية، ينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب في السعودية ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر الدولار وأسعار صرف العملات العربية والأجنبية وأيضا أسعار الذهب في مصر وفي عدد من الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في السعودية سجل 214.32 ريال

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 في السعودية سجل 196.46 ريال

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في السعودية سجل 187.54 ريال

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في السعودية سجل 160.75 ريال

سعر الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 14 في السعودية سجل 125.02 ريال

سعر الذهب اليوم عيار 12

سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 في السعودية سجل 107.16 ريال

أسعار أوقية الذهب

أسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء 6,665 ريال سعودي

أسعار الجنيه الذهب في السعودية اليوم سجل 1,500 ريال