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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-12-2022 في السعودية

سبائك ذهبية - صورة
سبائك ذهبية - صورة أرشيفية

سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-12-2022  في السعودية، ينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب في السعودية ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر الدولار وأسعار صرف العملات العربية والأجنبية وأيضا أسعار الذهب في مصر وفي عدد من الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في السعودية سجل 214.32 ريال

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سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

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انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرام يخسر 175 جنيها

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 في السعودية سجل  196.46 ريال

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام  الذهب اليوم عيار 21 في السعودية سجل 187.54 ريال

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام  الذهب اليوم عيار 18 في السعودية سجل 160.75 ريال

سعر الذهب عيار 14

سعر جرام  الذهب اليوم الأربعاء عيار 14 في السعودية سجل 125.02 ريال

سعر الذهب اليوم عيار 12

سعر جرام  الذهب اليوم عيار 12 في السعودية سجل 107.16 ريال

أسعار أوقية الذهب 

أسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء 6,665 ريال سعودي

أسعار الجنيه الذهب في السعودية اليوم سجل 1,500 ريال

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24214.32 ريال$57.01
سعر الذهب عيار 22196.46 ريال$52.26
اسعار الذهب عيار 21187.54 ريال$49.88
اسعار الذهب عيار 18160.75 ريال$42.76
سعر الذهب عيار 14125.02 ريال$33.26
سعر الذهب عيار 12107.16 ريال$28.50
اسعار أوقية الذهب6,665 ريال$1,773
اسعار جنيه الذهب1,500 ريال$399.08
اسعار كيلو الذهب214,323 ريال$57,010
سعر الذهب اليوم سعر الذهب السعودية أسعار الذهب في السعودية اقتصاد السعودية الريال السعودى

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