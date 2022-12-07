أمام رفاق رونالدو.. موعد مباراة منتخب المغرب القادمة في كأس العالم

نجح منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي، في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وفاز منتخب المغرب على نظيره إسبانيا بركلات الترجيح، والتي كان بطلها الحارس المغربي ياسين بونو، وذلك بنتيجة 3-0، بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بينما تأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ 8 بعد الفوز بسداسية مقابل هدف على نظيره سويسرا، ليلاقي منتخب المغرب في دور ربع نهائي كأس العالم.

موعد مباراة منتخب المغرب القادمة

ويواجه منتخب المغرب نظيره البرتغالي يوم السبت القادم الموافق 10 ديسمبر من الشهر الجاري ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم.