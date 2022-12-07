عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هندسة الأزهر بقنا تعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي للعام الحالي

عميد هندسة الأزهر
عميد هندسة الأزهر بقنا وسط الطلاب

عقدت كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، فعاليات مسابقة الطالب المثالي للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، حيث قامت لجنة المسابقة بعقد المقابلات الشخصية مع الطلاب واختبار الطلاب المتقدمين فى المجالات العلمية واللغات والثقافة والمهارات والرياضة والمعلومات العامة. 


وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور محروس على محمد ، والدكتور هشام عثمان ، والدكتور أسامة نفادي ، و الدكتور أحمد رشدي ، وأ محمد خلف مدير رعاية الشباب بالكلية.


وبعد انتهاء اللجنة من إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين من الطلاب من جميع أقسام الكلية و تقييمهم  وفقا للمعايير المحددة للمسابقة ... أعلنت اللجنة أسماء الطلاب الثلاثة الأوائل والتى اعتمدها عميد الكلية على النحو التالي :
☆ فاز بالمركز الأول ولقب الطالب المثالي للكلية:
الطالب عبد الرحمن أحمد علي - الفرقة الثالثة شعبة بترول بقسم التعدين والبترول.
☆ ☆ فاز بالمركز الثاني:
الطالب محمود أحمد محمد - الفرقة الرابعة بقسم الهندسة المدنية 
☆ ☆☆ فاز بالمركز الثالث:
الطالب عبد الله محمد السيد - الفرقة الثانية بقسم التعدين والبترول. 


وقام الدكتور محمد جلال عميد الكلية باستقبال الطلاب الفائزين و قدم لهم التهنئة وسوف يتم تكريم الطلاب ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية بالحفل الذي ستقيمه الكلية لتكريم الطلاب المتفوقين دراسيا وفي الأنشطة الطلابية.


كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة التحكيم على كل ما بذلوه من جهد و وقت وإرشاد للطلاب وإدارة رعاية الشباب بالكلية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الوزراء: مصر الأولى عالميًّا في مؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

الأستاذ اتصفى.. ملثم يفتح النار على محامٍ داخل مكتبه في الجيزة|ما القصة؟

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والوفد المرافق له

شاهد| الصور الأولى من حادث قطار إسبابنا

ارتفاع كبير في أسعار النفط.. وبرنت فوق 79 دولارًا

مدبولي: نسعى لجذب مزيد من الاستثمارات وجعل مصر مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

عاجل.. الرئيس السيسي يشهد أختبارات الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

سيدات سبورتنج يشاركن ببطولة كأس إفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

1040 نشاطًا في 890 مدرسة.. نتائج التعاون بين الثقافة والتربية والتعليم

بـ11 ألف دولار.. سعر إطلالة مي عمر يثير جدل متابعيها| شاهد

تفاديا لأضرارها.. طريقة تحضير مكعبات مرقة الدجاج في المنزل

تناول 50 جرامًا من الجزر يوميًا.. وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

فيديو

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

مسيلمة الأمريكي يدّعي النبوة.. تزوّج من 20 طفلة منهن ابنته|فيديوجراف

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ