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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب لـ المنتخب المغربي: ألف مبروك لأسود الأطلسي التأهل المستحق

عمرو دياب
عمرو دياب

 

حرص الهضبة عمرو دياب على تهنئة منتخب المغرب بتأهله لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح.

وكتب عمرو دياب على تويتر: "ألف مبروك لأسود الأطلسي التأهل المستحق، مع تمنياتي القلبية بالتوفيق في القادم".

وكانت قد شاركت فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم متابعيها صورة لها برفقة الهضبة عمرو دياب وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

وكتبت سامورا علي الصورة قائلة: "يسعدني أن ألتقى بك عمرو دياب فى العربية قطر".

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيرا في نادي لوسيل للرماية بقطر، وذلك بالتزامن مع فعاليات كأس العالم 2022 لكرة القدم .


وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وتوافدت كل الجاليات العربية المتواجدة في قطر على الحفل وحرص بعض الحضور على رفع علم مصر ترحيبًا بالهضبة.

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغانيه مثل يا أنا يا لأ ، ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، ب و ح و ب و ك، تملي معاك، اللوك الجديد، أحلى ونص، يتعلموا، قدام مرايتها، وهتدلع.

وأبدى عمرو دياب سعادته بالتواجد وسط جمهوره من مختلف الجنسيات في دولة قطر ، موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم الحفل الكبير.

وعقب الحفل حرص عمرو دياب على حضور مباراة منتخبي البرازيل وصربيا في كأس العالم التي أقيمت في ستاد لوسيل .

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