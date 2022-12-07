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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والقرى، ابتداءً من الثامنة صباحاً وحتى تمام الساعة الثالثة عصرًا أو لحين الانتهاء من الأعمال التي ستشهدها تلك القرى.

وقالت هندسة كهرباء كفر الشيخ، خلال بيان لها، أن المناطق المستهدفة لأعمال الصيانة المركزية اليوم، هي قرية العجوزين وتوابعها وجزء من قرية سنهور المدينة بمركز دسوق.

وتابع البيان، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى صندلا وعثمان والرملة وأبو طبل، وكلش ومنشة الشرقية ومنشة الغربية وتابعهم بمركز كفر الشيخ، وأبراج الربيع بمدينة كفر الشيخ.

وأشار البيان إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى المشارقة وأبو غنيمة وسد خميس وفرش بركات وتوابعهما بمركز سيدي سالم، وفصل التيار الكهربائي عن قرى كوم الحجر وقرى 15 و76 و77 و79 المنصور، والحفير والإصلاح، بمركز الحامول.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى برمبال وجزء من منية المرشد، وقرى خليج بحري، وأبو خشبة وخان الجني وأرض الجمعية، القني والبرانية والشاعر، وقرى العرب، وكوم دميس والعربان وقمسيون شرق وغرب، ومعدية رشيد والبصراط، والملاوح، بمركز مطوبس، لزراعة الأعمدة.
 كما سيتم فصل التيار الكهربائي، عن قرى مجلس قروي العباسية، ومجلس قروي المجد 55، وقرى 63,65,67، والقرى التابعة لهم بمركز الرياض، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى حلمي حسين وحازق بمركز بيلا، وقونة وقزمان بمركز قلين، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى عربان وجزء من منطقة العلوي بمدينة ومركز فوة.

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