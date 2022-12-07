عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميت يعود للحياة بعد 49 عاما .. جندي إسرائيلي يروي ويلات حرب أكتوبر

جندي إسرائيلي يروي
جندي إسرائيلي يروي ويلات حرب أكتوبر

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأربعاء تفاصيل مثيرة تعود لقصة جندي إسرائيلي شارك بحرب أكتوبر 1973 وعاش ميتا علي قيد لمدة 49 عاما.

وقالت الصحيفة العبرية إن الجندي الإسرائيلي المذكور عاش ميتا 49 عاما بسبب إعاقة حدثت له خلال حرب أكتوبر 73 بعد صدمات نفسية كبيرة وظل طيلة الـ49 عاما مصابا بسكتات دماغية عديدة ولا يتحدث ويعاني من نوبات صرع وخرف وحالة هيسترية ليلاً من شدة الخوف ومع مرور السنين أصبح أكثر عزلة ولا يغادر المستوطنة التي يمكث بها.

وأكدت "معاريف" أن الجيش الإسرائيلي لا يعلم أي شيء عن الجندي المذكور الذي يدعي "جدعون هيرتز" والبالغ من العمر 68 عاما ومؤخراً تحدث ابنته عن حالته التي تشبه الأموات، بعد ما راه من ويلات خلال مشاركته بحرب أكتوبر.

وتحدث "جدعون هيرتز" عن الهلع الذي راه بحرب أكتوبر وأصدقائه الذي فقدهم كلهم وشرح كيف تسبب الجيش المصري في حالة فزع أصابت جنود الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.

وعقبت وزارة الدفاع الإسرائيلية علي حالة الجندي "جدعون هيرتز" أنه مصاب بإعاقة 50% وعانى الكثير من الصدمات النفسية والاضطرابات العقلية بعد مشاركته بحرب أكتوبر مؤكدة أن حالته تسوء مع مرور الوقت واضطراب ما بعد الصدمة لا يزول بل يزداد على مر السنين.

وقالت ابنة  "جدعون هيرتز" إن أباها ميت علي قيد الحياة وأن نوبات الغضب والكوابيس الليلية لا تفارقه ومع مرور السنين أصبح أكثر وأكثر عزلة وأصبح مرتابًا ولا يغادر باب مستوطنته وعانى سنوات من عدة سكتات دماغية وخرف وجلطات بالمخ أضرت بذاكرته قصيرة المدى ويزداد عنده الضرر العقلي والضعف البدني يوما بعد يوم وهو لا يملك القدرة والأدوات والوسائل لجعل الحدث أسهل قليلاً بعد مشاركته بحرب أكتوبر مؤكدة  أن أباها سيموت خلال أيام معدودة وفقًا لتشخيص الأطباء مطالبة إسرائيل بتوفير مقبرة عسكرية لأبيها. 

إسرائيل على فوهة بركان.. أزمات في الجيش والقضاء ودعوات للتظاهر ضد الحكومة

قلق في تل أبيب.. طوارئ وصافرات إنذار وأوامر عاجلة للجيش الإسرائيلي

إسرائيل جندي حرب اكتوبر تل أبيب الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

ملثم وبموتوسيكل.. كاميرات داخلية وخارجية بمكتب محامي كرداسة تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

اصطدام قطارين في إسبانيا.. وسقوط عشرات الإصابات

مقتل 16 شخصا في تصادم شاحنتين بجمهورية دونيستك

قائد السيارة شال التهمة لوحده.. اعترافات طلاب الحشيش أمام النيابة بسوهاج

تعرف علي التشكيل المتوقع للأهلي أمام المحلة بالدوري

سمعان: برنامج نوفي يهدف لتمويل مشروعات تقلل من انبعاثات الكربون |فيديو

خلال زيارة ماكرون للولايات المتحدة.. طريقان لحل النزاع في أوكرانيا |ما هما؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول كم من الجزر يوميا.. وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

100 قلم حبر في مقبرة توت عنخ آمون تروي سيرته.. ما القصة؟

صور أول أيام عرض مسرحية سيدتي الجميلة في موسم الرياض

فيديو

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

مسيلمة الأمريكي يدّعي النبوة.. تزوّج من 20 طفلة منهن ابنته|فيديوجراف

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ