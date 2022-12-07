ميت يعود للحياة بعد 49 عاما .. جندي إسرائيلي يروي ويلات حرب أكتوبر

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأربعاء تفاصيل مثيرة تعود لقصة جندي إسرائيلي شارك بحرب أكتوبر 1973 وعاش ميتا علي قيد لمدة 49 عاما.

وقالت الصحيفة العبرية إن الجندي الإسرائيلي المذكور عاش ميتا 49 عاما بسبب إعاقة حدثت له خلال حرب أكتوبر 73 بعد صدمات نفسية كبيرة وظل طيلة الـ49 عاما مصابا بسكتات دماغية عديدة ولا يتحدث ويعاني من نوبات صرع وخرف وحالة هيسترية ليلاً من شدة الخوف ومع مرور السنين أصبح أكثر عزلة ولا يغادر المستوطنة التي يمكث بها.

وأكدت "معاريف" أن الجيش الإسرائيلي لا يعلم أي شيء عن الجندي المذكور الذي يدعي "جدعون هيرتز" والبالغ من العمر 68 عاما ومؤخراً تحدث ابنته عن حالته التي تشبه الأموات، بعد ما راه من ويلات خلال مشاركته بحرب أكتوبر.

وتحدث "جدعون هيرتز" عن الهلع الذي راه بحرب أكتوبر وأصدقائه الذي فقدهم كلهم وشرح كيف تسبب الجيش المصري في حالة فزع أصابت جنود الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.

وعقبت وزارة الدفاع الإسرائيلية علي حالة الجندي "جدعون هيرتز" أنه مصاب بإعاقة 50% وعانى الكثير من الصدمات النفسية والاضطرابات العقلية بعد مشاركته بحرب أكتوبر مؤكدة أن حالته تسوء مع مرور الوقت واضطراب ما بعد الصدمة لا يزول بل يزداد على مر السنين.

وقالت ابنة "جدعون هيرتز" إن أباها ميت علي قيد الحياة وأن نوبات الغضب والكوابيس الليلية لا تفارقه ومع مرور السنين أصبح أكثر وأكثر عزلة وأصبح مرتابًا ولا يغادر باب مستوطنته وعانى سنوات من عدة سكتات دماغية وخرف وجلطات بالمخ أضرت بذاكرته قصيرة المدى ويزداد عنده الضرر العقلي والضعف البدني يوما بعد يوم وهو لا يملك القدرة والأدوات والوسائل لجعل الحدث أسهل قليلاً بعد مشاركته بحرب أكتوبر مؤكدة أن أباها سيموت خلال أيام معدودة وفقًا لتشخيص الأطباء مطالبة إسرائيل بتوفير مقبرة عسكرية لأبيها.